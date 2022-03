La geotermia difende Atrio dallo shock energetico

Le conseguenze dello shock energetico sono limitate sui costi di gestione del centro commerciale Atrio di Villach, in quanto fin dalla sua costruzione, nel 2008, ha adottato le più moderne soluzioni per il risparmio energetico.

“Per noi la fonte più importante, sia per il riscaldamento sia per il raffrescamento, è quella geotermica – spiega il direttore Richard Oswald (nella foto) – grazie al sistema di sonde (652 pali trivellati) che cattura l’aria del sottosuolo a una temperatura costante tutto l’anno, riusciamo a soddisfare il 45% del nostro fabbisogno energetico”.

Ma non è tutto. Infatti, per il calore la seconda fonte energetica di Atrio è rappresentata dal teleriscaldamento della città di Villach, il cui impianto è alimentato da biomassa di scarto dalla lavorazione del legno e dalla pulizia dei boschi.

“Attualmente stiamo valutando se dotarci anche di impianti fotovoltaici sulla copertura del centro – conclude Oswald – in questa maniera saremmo davvero totalmente green”.