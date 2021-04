La Ginnastica Triestina riapre il suo Museo

La Società Ginnastica Triestina riapre, da lunedì 26 aprile, il Museo sociale e la Mostra "Il Dante 'Adriacus': una storia risorgimentale". La mostra e il connesso museo sociale sono visitabili lunedì, ore 9-12 e giovedì e venerdì, dalle 15.30 alle 18.30. L'apertura avviene in osservanza della normativa anti-Covid, rigorosamente in zona gialla, con ingresso contingentato, circoscritto a un massimo di 10 persone negli interni. Non è richiesta la prenotazione; tanto la mostra, quanto il museo sono inoltre visitabili gratuitamente.

Saranno presenti, negli orari di apertura, il curatore dell'archivio Sgt Zeno Saracino e il co-autore della mostra "dantesca", Umberto Fracasso, entrambi a disposizione per spiegazioni e/o visite guidate. La mostra "Il Dante 'Adriacus' e il Museo sociale sono visitabili nella sede storica di Via della Ginnastica 47, accedendo dall'ingresso per le automobili, nella zona del parcheggio coperto.

Dal cortile, si procede successivamente all'entrata, previa analisi della temperatura tramite termoscanner, prima di procedere al primo piano, negli ambienti attigui alla segreteria.

La mostra "Il Dante 'Adriacus': una storia risorgimentale" allo stadio attuale è l'unica mostra a Trieste che ricordi l'anniversario dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri (1321-2021); l'esposizione si propone di approfondire le connessioni tra Dante, Trieste e l'Istria, indagando in particolar modo il recupero della figura di Dante tra ottocento e novecento quale padre della nazione, incarnazione delle speranze e delle tendenze irredentiste delle minoranze italiane nelle provincie orientali dell'impero austriaco. La mostra ha ricevuto il patrocinio ufficiale del Ministero della Cultura (Mic) nella forma del Comitato nazionale per la celebrazione dei Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri.

Il museo sociale traccia la storia dell'ultracentenaria Ginnastica Triestina: dagli albori nel 1863, ai turbinosi anni della Prima Guerra Mondiale, agli allori olimpici tra il 1936 e il 1954. Un pezzo di storia non solo sportiva, quanto autenticamente triestina.

Nell'ambito della fruizione online della mostra, è inoltre possibile scoprire, dalla sezione Museo della Ginnastica Triestina, una serie di podcast che approfondiscono le tematiche "dantesche" qui presentate, così come un Google Tour che virtualmente trasporta lo spettatore nelle diverse località – tra l'Italia e l'Austria – presentate nell'esposizione.

La sezione Museo del sito SGT: https://www.societaginnasticatriestina.it/museo/