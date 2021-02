La giusta occasione grazie all'ecobonus

Per chi deve cambiare auto si tratta di un momento decisamente favorevole. A parte il super sconto dello riservato all’acquisto di auto elettriche, sono stati confermati gli eco incentivi per la rottamazione e l’acquisto di nuove vetture, che permettono di ottenere fino a dieci mila euro di sconto sul prezzo di listino per i modelli meno inquinanti. E parliamo solo degli sconti garantiti dallo Stato, ma non bisogna dimenticare che a disposizione ci sono anche i bonus messi in campo dalla Regione. Certamente il momento non è dei migliori per fare spese importanti, a causa della forte incertezza sull’evoluzione dell’economia messa a dura prova dalla Pandemia. Il crollo delle vendite che in Fvg nel 2020 ha sfiorato il 26%, dimostra che molti hanno deciso di attendere, ma l’auto resta comunque per la stragrande maggioranza dei cittadini uno strumento indispensabile e molti potrebbero decidere di cogliere al volo l’occasione.



“Le agevolazioni sono decisamente importanti - conferma Giorgio Sina, capogruppo regionale e provinciale di Udine di Confcommercio Auto moto ricambi -. Se si tiene conto anche degli sconti e delle campagne promozionali proposti dalle case automobilistiche, in certi casi otteniamo rispetto al prezzo di listino sconti che sfiorano il 40%, soprattutto se si tratta di modelli di fine serie. Attualmente il mercato è ancora dominato dalle auto a benzina e gasolio, ma a partire dall’anno scorso, l’incremento dell’acquisto di modelli ibridi o elettrici hanno cominciato a crescere in maniera impetuosa e lentamente ma inesorabilmente la domanda si sta spostando in quella direzione. Quest’anno in Friuli l’elettrico che fino a due anni fa rappresentava lo 0.2% delle vendite ormai si avvicina al 2%”.



Abbiamo chiesto quali siano i consigli dell’esperto a chi sta per acquistare su quale tipo di motorizzazione scegliere: “Chi ha una macchina da rottamare può beneficiare degli ecobonus, altrimenti bisogna che verifichi con attenzione gli sconti anche molto importanti proposti delle case.Per percorrenze lunghe, il diesel è ancora la scelta più adatta, mentre se parliamo di tragitti medi l’ibrido si sta rivelando un’ottima scelta grazie al basso inquinamento e ai consumi molto contenuti. Poi bisogna vedere quale ibrido convenga tra i tre tipi a disposizione: quello tradizionale, proposto da molti anni permette di guidare elettrico fino a una certa velocità e per un numero di chilometri limitati, ottimo su percorsi brevi e la batteria si ricarica durante il percorso. Poi c’è l’ibrido plug in che permette di ricaricare la batteria mentre l’auto è parcheggiata e di guidare sempre elettrico su brevi percorsi, salvo poi usare il motore normale per tragitti più lunghi.Infine c’è il mild hibrid (ibrido leggero), che integra con un piccolo motore elettrico quello termico durante la partenza dell’auto, quando i consumi sono più elevati. Questi tre tipi di ibrido sono inclusi nella soglia riconosciuta per gli ecoincentivi ben sapendo che l’ecobonus è tanto più alto quanto minore è l’inquinamento prodotto. Molto nella scelta dipende tuttavia dalle necessità di ognuno ed è bene affidarsi a un concessionario per capire cosa convenga fare.Quanto all’auto elettrica, che sta diventando sempre più usata, richiede un cambio importante delle nostre abitudini a partire dal fatto che quando devo fare un lungo viaggio devo sapere se lungo il tragitto posso ricaricarla. E qui, almeno per ora, oltre al fattore economico, perché si tratta di auto che costano di più, abbiamo a che fare con le infrastrutture, ancora limitate, anche se giorno dopo giorno il numero di colonnine a ricarica rapida sta crescendo. Tra l’altro, l’auto elettrica è soggetta a un’evoluzione molto importante, con batterie sempre più performanti e veloci da caricare. Siamo all’inizio di un percorso”.