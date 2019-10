La grande lavatrice dell’Est pulisce i soldi del sommerso

Sei un imprenditore e hai bisogno di denaro contante per effettuare pagamenti in nero senza essere in alcun modo tracciato dal Fisco italiano? La soluzione è più semplice i quanto si immagini: basta recarsi in un Paese dell’Est che offre condizioni molto invitanti per aprire attività, in termini di costi e burocrazia, dove è possibile acquistare o avviare rapidamente società, da utilizzare poi per fatturare beni o servizi, ovviamente inesistenti all’impresa basata in Italia. Il beneficio è doppio: se ci sono più costi l’utile è inferiore e dunque si pagano meno tasse. Inoltre quelle fatture pagate mediante bonifico permettono di portare all’estero enormi quantità di denaro, depositate su conti correnti dai quali si può prelevare molto facilmente e senza troppe domande il contante, in quantità per noi italiani inimmaginabili.

Questo meccanismo è stato scoperto dai finanzieri di Gorizia con l’operazione “Stare Mesto”, avviata nel marzo del 2015, quando una pattuglia di Fiamme Gialle intercetta sul valico di confine di San Pietro tre uomini. All’inizio sembra tutto normale, ma a fronte della dichiarazione che con loro avevano solo poche decine di euro, gli agenti scoprono sotto il sedile del conducente la bellezza di 271.830 euro. Parte un’attività di indagine incredibilmente complessa con ben 46 decreti di perquisizione, l’impiego di 120 uomini, accertamenti bancari su 82 conti correnti in Italia e all’estero e l’approfondimento di 24 operazioni ritenute sospette.



Alla fine gli investigatori tirano la rete nella quale restano impigliati ben 39 persone domiciliate in Lombardia, Veneto e Lazio, denunciate per emissione di fatture per operazioni inesistenti, dichiarazione fraudolenta, occultamento di scritture contabili, omesso versamento Iva e riciclaggio. Restano impigliate anche fatture false per l’importo astronomico di 44 milioni e 591mila euro, emesse da nove società con sede una in Ungheria e otto in Slovacchia, ubicate queste ultime nel centro storico di Bratislava, lo stesso che dà il nome all’operazione. Ben 25 aziende italiane impegnate nella compravendita di metalli ferrosi, risultano aver beneficiato delle fatture false tra il 2012 e il 2015. Ovviamente, le società estere erano amministrate o avevano come soci gli stessi imprenditori italiani. I tre uomini fermati a Gorizia erano i classici spalloni, usati per portare le banconote in Italia, anche a colpi di 400mila euro alla volta, attraverso i valichi di Gorizia, Udine e Trieste. L’operazione ha permesso di proporre all’Autorità giudiziaria sequestri preventivi per equivalente di oltre 13 milioni e 644mila euro.