La Grande Macchina del Mondo fa tappa a Gorizia

Spettacoli, giochi a squadre, laboratori e tante altre originali attività per coinvolgere i bambini sugli importanti temi di ambiente, ciclo idrico ed energia. Sono gli elementi caratterizzanti de La Grande Macchina del Mondo, il programma gratuito di iniziative didattiche del Gruppo Hera e promosso da AcegasApsAmga dedicato all’educazione ambientale dei più piccoli. L’iniziativa, giunta alla sua 5° edizione a Gorizia, è partita oggi con la primissima attività, lo spettacolo teatrale Sognambolesco, nella scuola dell’infanzia Brigata Avellino coinvolgendo 40 bambini.

Ma sono solo i primi che si immergeranno nelle incantante atmosfere di questo progetto che, anche quest’anno ha riscosso un ampio successo tra gli insegnanti: oltre 360 bambini coinvolti a Gorizia da 10 scuole tra infanzia, primaria e secondaria di primo grado, per un totale di oltre 20 classi che nel corso dei prossimi mesi svolgeranno i variegati percorsi proposti da La Grande Macchina del Mondo.

Il progetto è ideato e realizzato dalle cooperative sociali “Atlantide” di Cervia e “La Lumaca” di Modena, in collaborazione con il Comune di Gorizia, oltre allo staff del WWF – Area Marina Protetta di Miramare, che cura la parte didattica operativa nel Friuli Venezia Giulia.



Uno spettacolo teatrale per imparare la sostenibilità

Sognambolesco è uno dei percorsi più rappresentativi del progetto, in quanto richiama le molteplici modalità interattive con cui gli educatori de La Grande Macchina del Mondo coinvolgono i bambini in tematiche anche molto importanti. Il percorso coinvolge infatti i bambini in prima persona in un vero e proprio spettacolo teatrale, con scenografie e oggetti di scena che spaziano dall’economia circolare alla tutela della risorsa idrica al risparmio energetico. I bambini della scuola dell’infanzia Brigata Avellino di Gorizia hanno così oggi scoperto il mondo dell’economia circolare in cui grazie all’immedesimazione della storia narrata, evitando un approccio didascalico, ma apprendendo in prima persona una tematica fondamentale.



La Grande Macchina del Mondo nelle scuole

Su tutti i territori serviti da AcegasApsAmga, La Grande Macchina del Mondo coinvolgerà quest’anno circa 10.000 bambini, da più di 170 scuole per un totale di più di 510 classi che svolgeranno quasi 400 laboratori.

Il percorso più confermato di quest’edizione, con ben 58 iscrizioni è risultato Trash Robot. Il percorso tratta un argomento importante ed estremamente attuale: il tema dei RAEE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, una tipologia di rifiuto che risulta quindi sempre più diffuso e che è importante imparare a conferire.



I supporti sempre disponibili on-line per insegnanti e famiglie

La proposta de La Grande Macchina del Mondo non si esaurisce però con gli interventi in classe. Sul sito web www.gruppohera.it/scuole, infatti, saranno liberamente scaricabili numerosi Educational Box, supporti utilissimi per realizzare anche in autonomia percorsi didattici personalizzati. È inoltre stata ideata una sezione edutainment con divertenti attività ambientali da svolgere in famiglia, a cui si affianca una speciale linea diretta con gli educatori ambientali, per ricevere supporto e consigli utili.