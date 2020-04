La gratitudine è una pizza calda

Un anonimo benefattore che fa arrivare, dal panificio, le brioche per una dolce pausa a metà mattina, oppure la solidarietà degli infermieri degli altri reparti che ordinano la pizza per un pasto veloce anche per i colleghi e per i medici in prima linea. O, ancora, la disponibilità, immediata e puntuale, di molte piccole aziende del territorio, ferme per decreto, che mettono a disposizione quanto in loro possesso, momentaneamente inutilizzabile, per la sicurezza del personale impegnato a salvare vite umane. “I gesti di solidarietà che possiamo definire spontanei sono stati continui durante queste settimane di emergenza sanitaria – raccontano alla clinica di Malattie infettive di Udine-. Per noi in ospedale è stata una grande spinta emotiva, per molti, fuori, è stato un modo di collaborare, di sentirsi utili. Come per le aziende, che hanno donato numerosi dispositivi di protezione individuale. Ci sono state alcune società sportive, ad esempio, che ci hanno rifornito di sovrascarpe, ma lo stesso hanno fatto anche un medico veterinario e una onlus. Occhiali, visiere, camici e tute sono arrivate da altre aziende, mentre un’altra ci ha portato ben 3.000 bottigliette d’acqua e una gelateria addiruttura un freezer piena di gelati! La generosità delle persone comuni è quella che mi ha commosso di più, però: una sera qui abbiamo cenato con i calzoni farciti preparati da una famiglia friulana che li ha cucinati e poi ce li ha fatti recapitare. A tutti vogliamo dire grazie per il sostegno e l’affetto che ci hanno dimostrato”.