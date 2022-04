La Guardia di Finanza a 'NordEst Colleziona' a Pordenone

Inaugurata oggi a Pordenone, a latere della Fiera del Radioamatore, la manifestazione “Nord Est colleziona - Uniformexpo 2022”.



Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone partecipa con un proprio stand, impreziosito, per la prima volta, dall’esposizione di rari reperti provenienti dalla collezione del Museo Storico del Corpo, custoditi dalla Sezione Staccata dell’Ente in seno al Comando Regionale Veneto.



Tra i tanti articoli esposti, una particolare menzione merita la “linea del tempo” dei copricapi in uso ai Finanzieri dal 1800 ad oggi, efficace rappresentazione dell’evoluzione delle dotazioni delle Fiamme Gialle, dai kepì del Regno Lombardo Veneto ai moderni caschi di aeronavigazione, passando per il casco coloniale con retina “antimalarica”.

Completano l’allestimento dello spazio espositivo mezzi, uniformi e modellini di auto, realizzati a mano da un abile Militare del Corpo.