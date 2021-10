La guida per differenziare correttamente i rifiuti nei condomini

"Come avevamo annunciato nei vari incontri operativi con il Comune di Udine e nei Consigli di quartiere succeduti nelle settimane scorse, abbiamo progettato un'ulteriore campagna educativa e informativa multilingue che stiamo avviando, con ampio anticipo rispetto ai tempi previsti, nei grandi complessi condominiali udinesi gestiti da Ater Udine" esordisce il Presidente di Net Mario Raggi.

A integrazione dei singoli libretti e calendari già distribuiti agli utenti da Net nel corso del 2019 e 2020, sarà affissa in molti dei condomini gestiti da Ater Udine, nelle zone interne più visibili e di passaggio, una speciale cartellonistica che riepiloga, per ogni tipologia di rifiuto, in maniera chiara e intuitiva come separare correttamente i rifiuti ed effettuare una buona raccolta differenziata, ma non solo, in questi cartelli gli utenti potranno comodamente trovare con immediatezza i contatti e i link a tutti i canali informativi e di assistenza di Net.

"Saranno una sorta di piccoli 'totem' multilingue (italiano, inglese e francese) della raccolta differenziata - continua il Presidente di Net - che riteniamo potranno essere un ulteriore tassello positivo volto a ridurre le criticità rilevate in alcuni grandi complessi residenziali popolari. Tengo a sottolineare l'importanza della costante collaborazione costruttiva che Net ha instaurato con i vari Enti, in questo caso con Ater Udine, che ringraziamo, ma soprattutto il fatto di essere, come azienda, sempre pronti e disponibili ad ascoltare con attenzione le varie specifiche esigenze delle variegate e complesse realtà cittadine traducendole in azioni il più possibile concrete ed efficaci".