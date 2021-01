La lingua italiana per l'inclusione sociale e lavorativa

Si terrà martedì 26 gennaio dalle 9 alle 13 il webinar meeting organizzato da Oikos Onlus di Udine nell’ambito del progetto Fami Inspire per condividere i risultati raggiunti nei due progetti Fami Inspire ed Espor con gli operatori e i servizi impegnati a diverso titolo nell’accoglienza e nell’integrazione linguistica, sociale e lavorativa di giovani e adulti migranti e per favorire lo scambio e il confronto sull’utilizzo di modelli di formazione e modelli metodologici innovativi, replicabili e sostenibili.

"Con il webinar, avviamo il primo tavolo di scambio e confronto tra stakeholder all’interno dei progetti Fami con l’intento di diffondere e favorire un confronto tra tutti i diversi attori coinvolti nell’alfabetizzazione della lingua italiana e nell’orientamento lavorativo in particolare di giovani migranti", afferma Anna Paola Peratoner di Oikos Onlus, ente promotore dell’evento online.

"In particolare – prosegue –, nella prima parte della mattinata ci concentreremo sugli strumenti metodologici e sui protocolli di accoglienza sperimentati nei diversi progetti e sul territorio per favorire l’integrazione socio linguistica di ragazzi stranieri; la seconda parte, invece, si concentrerà sulle competenze per ri-orientare e sostenere il loro percorso nel mondo del lavoro".

Per partecipare all’evento gratuito, che si terrà sulla piattaforma Zoom, è necessario iscriversi tramite form online (http://bit.ly/39HftPx). Sarà inoltre possibile seguire liberamente la diretta Facebook dell’iniziativa sulla pagina di Oikos Onlus. Il programma e tutte le informazioni sono disponibili sul sito di www.oikosonlus.net