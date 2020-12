La Ludoteca di Udine riapre al prestito dei giochi

Da sabato 19 dicembre, sarà attivo il servizio di prestito giochi presso la Ludoteca Comunale di via Del Sale, a Udine. A causa della pandemia e delle misure anticovid, sarà necessaria la prenotazione dei giochi, accedendo al catalogo on line opac.sbhu.it (ludoteca) al seguente link: https://opac.sbhu.it/ludoteca/ricerca/semplice, tramite mail indirizzata a prestitogiochi@comune.udine.it indicando le proprie generalità e un recapito telefonico o telefonando al numero 0432 1272677 nelle giornate di apertura (martedì, giovedì e sabato dalle 15:00 alle 18:00).

L’utente sarà richiamato telefonicamente per fissare un appuntamento per il ritiro dei giochi, presso la Ludoteca di via Del Sale 21, nelle seguenti giornate e orari di apertura: martedì, giovedì e sabato dalle 15:00 alle 18:00. La restituzione dei giochi sarà possibile senza appuntamento nei giorni di martedì, giovedì e sabato dalle 15:00 alle 18:00.

Si ricorda che il servizio di prestito è gratuito e riservato agli iscritti al Sistema Bibliotecario del Friuli. Potranno essere richiesti massimo due giochi per non più di una settimana (salvo eventuali restrizioni negli spostamenti).

L'accesso ai locali sarà limitato all'ingresso della Ludoteca, per il tempo strettamente necessario al ritiro o restituzione del gioco. Potrà accedere una sola persona munita di mascherina. L'ingresso sarà consentito previa misurazione della temperatura corporea. È obbligatoria la sanificazione delle mani con i gel disinfettanti disponibili all’ingresso.

I giochi, alla loro restituzione, saranno sottoposti a quarantena e igienizzazione. I controlli sui giochi saranno effettuati a seguito di tale operazione; si chiede quindi un attento utilizzo del materiale in prestito e un accurato controllo prima della restituzione. In caso di mancanza di componenti del gioco o di danneggiamento o perdita dello stesso, l'utente è tenuto al reintegro o alla sostituzione del gioco.

Il servizio sarà attivo fino al 12 giugno 2021. Le altre attività della Ludoteca, considerata l'attuale situazione epidemiologica, sono sospese.