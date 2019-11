La Luna è per tutti

Martedì 5 novembre 2019 si terrà a Trieste un Incontro pubblico con Patrizia Caraveo, astrofisica italiana di fama mondiale.



L'incontro, organizzato dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) con il patrocinio del Dipartimento di Fisica dell'Università di Trieste, è in programma presso la Libreria Lovat, in Viale XX Settembre 20, a Trieste, dalle ore 17.30 alle ore 19.00.



L’iniziativa si tiene in occasione del 50° anniversario del primo sbarco sulla Luna e in concomitanza con la pubblicazione del libro "Conquistati dalla Luna" (Raffaello Cortina Editore, 2019) della stessa relatrice.



Patrizia Caraveo racconterà la conquista della Luna vista con gli occhi di ieri e di oggi, anche in una prospettiva che prenderà in esame la presenza femminile nella Scienza a quel tempo e attualmente.

Patrizia Caraveo è Dirigente di Ricerca all'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF).



Nel 2009 è stata insignita del Premio Nazionale Presidente della Repubblica per il contributo alla comprensione dell'emissione di alta energia delle stelle di neutroni. Fa parte del Gruppo 2003 per la ricerca scientifica ed è stata inserita nell'elenco delle 100 esperte in area STEM nell'ambito del progetto "100 donne contro gli stereotipi per la Scienza”. Nel dicembre 2016 è stata insignita dell'onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

I lavori si apriranno con i saluti della prof.ssa Saveria Capellari, Presidente del Comitato Unico di Garanzia d’Ateneo, e del prof. Francesco Longo del Dipartimento di Fisica.



A presentare al pubblico la prof.ssa Patrizia Caraveo sarà la dott.ssa Elena Orlando, Astrofisica del Dipartimento di Fisica dell’Università di Trieste.

La partecipazione all’iniziativa è aperta a docenti, studenti/studentesse, studiosi/e, nonché alla cittadinanza tutta.