La Madonna di Loreto accolta all'aeroporto di Ronchi

L'immagine della Beata Vergine di Loreto è arrivata a Trieste Airport con un volo operato dall'Aeroclub di Padova proveniente da Venezia ed è stata accolta da don Ignazio Sudoso, arciprete di Ronchi dei Legionari, insieme alla direttrice aeroportuale Nord Est dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Roberta Carli, all'amministratore delegato di Trieste Airport, Marco Consalvo, e ai rappresentanti degli Enti di Stato e dell'aviazione che operano presso lo scalo della regione Friuli Venezia Giulia.

La statua è stata collocata presso la Sala Zappata al primo piano del terminal, dove rimarrà esposta ai fedeli fino al 15 ottobre, proseguirà in seguito il suo viaggio alla volta dell'aeroporto di Roma Fiumicino.

Il Giubileo Lauretano, dedicato a tutti gli aviatori, ai viaggiatori che utilizzano il trasporto aereo, a tutti coloro che operano nel volo ed esteso a tutti i fedeli, ha avuto inizio l'8 dicembre 2019 con la cerimonia di apertura della Porta Santa al Santuario Pontificio della Santa Casa a Loreto e proseguirà fino al 10 dicembre.

L'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, Assaeroporti, Alitalia, gli aeroporti italiani, il Coordinamento Nazionale per la Pastorale dell'Aviazione Civile della Conferenza Episcopale Italiana e l'Aero Club d'Italia sono tra le Istituzioni e i soggetti coinvolti nelle celebrazioni dell'anno giubilare, e, in particolare, nell'organizzazione dei viaggi aerei negli scali nazionali delle statue raffiguranti la Madonna.