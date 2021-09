La Madonna di Loreto in sorvolo a Caorle, Bibione e Lignano

Sorvolerà quest'oggi, mercoledì 8 settembre, la località balneare di Bibione in elicottero con la statua della Madonna di Loreto. Don Arturo Rizza, parroco di Orcenico Superiore di Zoppola, effettuerà il volo per ringraziare per la stagione estiva positiva e per chiedere l’intercessione per la fine della pandemia. In occasione di un soggiorno a Bibione è nata una nuova iniziativa, dopo la richiesta di alcuni bagnini di benedire la spiaggia.



Ne ha parlato con il sindaco di San Michele al Tagliamento/Bibione Pasqualino Codognotto che ha accolto con favore la proposta. “Un’iniziativa originale che Don Arturo ha proposto e che ho accolto con favore. Per chi è credente invocare la protezione della Madonna rasserena gli animi”.



La data scelta è quella dell'8 settembre, quando si celebra la natività della Madonna. Don Arturo ha organizzato nel dettaglio il sorvolo delle località turistiche: il programma prevede la partenza alle 15 in elicottero da Codroipo, dall’agriturismo “Al Casale” che ha una aviosuperficie e che si è messo ancora a disposizione del sacerdote.



L’elicottero sorvolerà il santuario della Madonna dell’Angelo di Caorle alle 16. Alle 16.10 è previsto il sorvolo di Bibione e alle 16.30 di Lignano. Alle 16.40 l’elicottero sorvolerà Latisana e alle 16.45 San Michele al Tagliamento. Alle 17 è previsto il rientro a Codroipo.



A bordo dell’elicottero, oltre al pilota, ci sarà don Arturo con la piccola statua della Madonna che benedirà e reciterà alcune preghiere durante tutto il volo.