La magia dei boschi in mostra a Tolmezzo

Si terrà sabato 26 marzo, alle ore 18, a Palazzo Frisacco, in via Renato Del Din, 7 a Tolmezzo, l’inaugurazione della mostra fotografica "La Magia dei Boschi", organizzata dalla sezione locale del Club Alpino Italiano con il sostegno e il patrocinio della Città di Tolmezzo.



L’esposizione, che raccoglie gli scatti più spettacolari tratti dall’omonima pubblicazione firmata dai fotografi Gabriele Bano, Paolo Da Pozzo e Willy Di Giulian, si presenta come un vero e proprio viaggio emozionale alla scoperta dei boschi del Friuli Venezia Giulia e della Carnia in particolare.



Le fotografie d’autore raccontano, attraverso il fascino dell’istante, della luce, dei colori e dell’effimero, l’incantevole mondo dei boschi, che spesso si presentano come una vera e propria ‘porta d’ingresso’ che ogni appassionato di montagna deve varcare per raggiungere lo spettacolo offerto dalle cime. Proprio per questo motivo, all’interno del percorso espositivo alcuni pannelli sono dedicati alla Città Alpina di Tolmezzo, storica culla dell’alpinismo friulano e custode di una fitta rete sentieristica.

La mostra si potrà visitare fino al 9 maggio 2022, con i seguenti orari 10.30-12.30 e 15.00-17.30, domenica14.00-18.00, martedì chiuso.



L’accesso ai locali della mostra è contingentato nel rispetto della normativa per il contenimento del Covid-19. Necessario esibire il Green Pass all'ingresso.

Per ulteriori informazioni, Club Alpino Italiano Sezione di Tolmezzo, www.caitolmezzo.it e Comune di Tolmezzo www.comune.tolmezzo.ud.it