La magia del Natale al Tiare Shopping

Sale l’attesa per le feste più emozionanti dell’anno e Tiare Shopping propone un ricco calendario di appuntamenti per festeggiare insieme al grande pubblico. Momenti da condividere pensati per tutti i gusti e tutte le età, voluti dal Meeting Place per arricchire l’offerta commerciale con un intrattenimento sempre più trasversale.

Il 15 dicembre dalle ore 19.30 si terrà il secondo appuntamento di Jazz in Emotion, l’intenso progetto multisensoriale ospitato all’interno dell’EmotionHall di Tiare. Per questa nuova data, il programma prevede la proposta musicale di The NuVoices Gospel Project - un coro di Udine, fondato nel 2018 famoso per i suoi brani dall’atmosfera afroamericana - featuring Leslie Sackey - frontman della band Soul System - abbinata a una degustazione di vini a cura dell'azienda Castello di Rubbia. Un binomio assolutamente vincente per chi vuole passare una serata all’insegna della buona musica e dell’ottimo vino.

In collaborazione con la Croce Rossa Italia – Comitato di Gorizia, prosegue poi la campagna Prevenire al Tiare, nata per diffondere una cultura della salute e della prevenzione. A dicembre sono state organizzate tre giornate di visite gratuite: 15/12, controllo dei parametri di base con presenza del medico ed eventuale visita; 16/12, controllo dermatologico accompagnato da preziosi consigli per la cura della pelle; 17/12, prevenzione cardiovascolare con elettrocardiogramma. In questa occasione saranno presenti in galleria anche le associazioni La Fenice e Cuore Amico per, rispettivamente, attività di consulenza sui disturbi alimentari e promozione di uno stile di vita sano che aiuti ad evitare problematiche cardiovascolari.

A dicembre non può mancare il Grande Concorso di Natale che, attivo dallo scorso 2 dicembre, terminerà con l’estrazione finale il giorno 18 di questo mese. Per ogni 25 euro di spesa sono distribuite cartoline gioco, utili per partecipare alla tombola e per tentare la fortuna con una meccanica di instant win che mette in palio gift card o una shopper. Appuntamento quindi il 18 dicembre alle 17 per partecipare all’estrazione dei numeri vincenti e aggiudicarsi fino a 1000 euro in Gift Card e un soggiorno in famiglia a Gardaland.

Per arricchire l’atmosfera e la scenografia natalizia sono state allestite inoltre 14 casette addobbate a tema nella galleria del primo piano, che fino al 26 dicembre propongono numerose idee regalo e prodotti tradizionali.

Fino a giovedì 22 dicembre in programma anche il vintage festival, raggiungile con i bus da Trieste, Monfalcone e Udine fino al'8 gennaio.

Il servizio di Shopping Bus è attivo nei giorni: 17 e 18 dicembre, 6, 7 e 8 gennaio.