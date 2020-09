La mappa degli autovelox e dei tutor in Fvg

Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Servizio Polizia Stradale, pubblica il calendario delle postazioni fisse e mobili con misuratori di velocità su Autostrade, strade statali e regionali. L'iniziativa è pensata per promuovere la sicurezza stradale, l'intenzione non è quindi quella di sanzionare, ma di informare e sensibilizzare gli automobilisti a una guida prudente e rispettosa del Codice della strada.

In allegato i calendari delle postazioni attive in Fvg e nel resto d'Italia da lunedì 14 settembre a domenica 20 settembre 2020.



La Polizia Stradale utilizza i seguenti strumenti per il controllo puntuale della velocità: Autovelox 104/C, Autovelox 105, Autovelox 106, Telelaser, Telelaser Trucam.

Inoltre, sulle autostrade la Polizia Stradale utilizza anche sistemi complessi per il controllo della velocità media sulle autostrade, il sistema Tutor, che a oggi copre circa 1.060 i km di carreggiate autostradali.

POSTAZIONI FISSE IN AUTOSTRADA

STRADE REGIONALI

STRADE E AUTOSTRADE IN FVG