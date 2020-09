La marcia del Davaj, il sacrificio Italiano in Russia a Forni di Sopra

Si parlerà de La marcia del Davaj, il sacrificio Italiano in Russia nell'incontro in programma sabato 12 settembre, nella Ciasa dai Fornes a Forni di Sopra, alle 17.

Si tratta di un incontro con la storia dell'Armir in cui saranno ricordate le vicende di quel freddo inverno del ‘43 per tramandare alle giovani generazioni il valore dell’impresa e il ricordo di questi ragazzi, mandati a combattere contro un nemico altrettanto giovane, ma meglio equipaggiato e preparato in una guerra così dura e in un ambiente molto ostile.



Interverranno il giornalista e inviato RAI, in video-messaggio, Pino Scaccia, Renza Martini studiosa esperta delle vicende dell’ARMIR, che ha collaborato alla ricerca documentale e alla stesura del libro (l’ultimo di 5 libri che Scaccia ha dedicato all’ARMIR).

Martini presenterà il libro e sarà a disposizione per dare dei consigli a chi sta iniziando a fare delle ricerche sulle vicende che hanno visto coinvolto un proprio caro in Russia.



Prezioso anche il contributo di, Artigliere reduce del Conegliano (Julia), in una video-intervista registrata ai primi di settembre 2020, cui si aggiungerà l'intervento di, Presidente dell'Associazione degli Alpini di Gorizia, città dalla quale il Conegliano partì verso la steppa, nell'agosto del '42.