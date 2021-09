La mia olimpiade quotidiana

“Noi gareggiamo alle olimpiadi ogni giorno, fin dal mattino quando appena svegliati, per alzarsi dal letto mettiamo su i nostri pezzi…”. Flavio Frigé, di Raspano, ha vissuto due vite: una prima e una dopo il 6 aprile 1981. Dopo essere sopravvissuto per miracolo a un grave infortunio sul lavoro ha dovuto riconquistare con tenacia e nel corso di molti anni un’autonomia accettabile, diventata nel suo caso anche soddisfacente, tanto che è diventato un testimone, a livello non solo regionale ma addirittura nazionale, di come anche dopo un gravissimo incidente si possa condurre una vita praticamente normale.

Cosa le è successo quarant’anni fa?

“Io ho iniziato a lavorare molto giovane, avevo appena 15 anni e mezzo quando nel 1979 sono andato in una piccola impresa come fabbro meccanico. Due anni dopo, era il 1981, mentre lavoravo su un tetto per saldare delle sbarre metalliche, inavvertitamente ho sfiorato dei fili elettrici e sono stato travolto da una scarica da 20mila volt. Mi considero un miracolato per il fatto di essere sopravvissuto”.



“Sono stato ricoverato per due mesi e mezzo nel reparto di chirurgia plastica dell’ospedale di Udine, ma le conseguenze sul mio corpo erano disastrose. Ho subìto l’amputazione dell’avanbraccio sinistro e di entrambe le gambe al di sotto del ginocchio. Inoltre, la mano destra era rimasta paralizzata”.“Quello che prova un ragazzo di appena 17 anni che vede la propria vita annientata. Dipendevo completamente dagli altri, che mi curavano e accudivano, in particolare mia madre che così mi ha cresciuto una seconda volta”.“Sono stato seguito dal centro protesi dell’Inail vicino a Bologna, una realtà di eccellenza nazionale, e là hanno iniziato a mettermi i primi ausili. E così è iniziata la mia seconda vita. I momenti di sconforto, però, sono stati tanti. Ricordo che al tempo non era previsto un supporto psicologico come c’è ora. Ho pensato anche a un gesto estremo, ma non volevo aggiungere altro dolore ai miei familiari”.“Credo sia stato fondamentale nel 1991 riuscire a ottenere la patente. Prima la legge non lo consentiva e sono stato uno dei primi in Italia a poter guidare l’auto con tre arti amputati. Nel frattempo, poi, avevo ripreso parzialmente le funzioni della mano destra. Da quel momento ho ripreso una certa indipendenza”.“Ho capito l’importanza della mia testimonianza nell’insegnare ai giovani che basta un attimo di distrazione per vedersi cambiare la vita, sul lavoro come a casa. Una decina di anni fa, l’Anmil di Udine mi ha contattato per chiedermi la disponibilità a partecipare a incontri nelle scuole e nelle piccole realtà artigiane. E così ho iniziato. Poi, il formatore Bruzio Bisignano, specializzato in sicurezza sul lavoro, mi ha proposto di partecipare a uno spettacolo teatrale assieme ai fratelli Bergamasco per sensibilizzare il pubblico proprio su questo tema. È così nato ‘Ocjo’ con cui abbiamo girato mezza Italia. Purtroppo negli ultimi due anni abbiamo dovuto fermarci a causa della pandemia”.“Devo dire che in quarant’anni l’opinione comune nei nostri confronti è cambiata. Ed è cambiata anche la mentalità degli stessi invalidi e delle loro famiglie: un tempo la disabilità era vista come una vergogna da nascondere dentro casa”.“Non è affatto mancato e ho avuto anche una storia lunga dodici anni”.