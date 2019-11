La natura nel dettaglio vista al microscopio

Osservare da molto vicino le cellule della lattuga, o quelle di un moscerino? Domenica 17 novembre, durante l'orario di apertura (10-18), l'Immaginario Scientifico di Pordenone propone l'Officina dei micromondi, un'attività aperta a tutti per dare un’occhiata dentro al microscopio, alla scoperta della bellezza della natura, nel dettaglio.



Nell'attività, che si svolge a ciclo continuo e non necessita di prenotazione, adulti e bambini potranno scoprire come è fatto e come funziona un microscopio e come si osservano i diversi tipi di cellule: fra oculari, obiettivi e manopole sarà un'occasione per trasformarsi in scienziati per un giorno, ed esplorare il grande mondo del microscopicamente piccolo.



Dalle 10.00 alle 18.00 si potrà inoltre esplorare e toccare la scienza nella sezione interattiva, alla scoperta dei fenomeni legati agli specchi e alle riflessioni, ai giochi di luci, alle ombre, alle forme e ai colori. Nello spazio Kaleido, ci si potrà immergere nella multivisione “Charles Darwin: l'evoluzione di un'idea”, per seguire l’evoluzione dell’idea che ha portato Charles Darwin a formulare la teoria che è oggi la base per lo studio della vita. Nel planetario del museo, ogni ora dalle 15.00 si può partecipare a visite guidate alla scoperta dei segreti della volta celeste e delle costellazioni visibili in questo periodo dell'anno.

Intanto il science centre di Torre si prepara per la Super Notte Immaginaria del 23 novembre: una notte al museo in cui bambini da 7 a 11 anni potranno scoprire i superpoteri degli “exhibit”, gli apparati interattivi che da sempre entusiasmano bambini e adulti, e permettono di toccare con mano i fenomeni naturali. Ad accompagnare i piccoli avventurieri della notte alla scoperta di questi superpoteri ci saranno gli speciali “supereroi” dell’Immaginario Scientifico: fra esperimenti e attività ludo-didattiche, con loro i bambini avranno modo di scoprire di quali mirabolanti prodigi è capace la scienza.



Alla fine della serata i bambini faranno l'esperienza di dormire al museo, accampandosi ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni d’avventura.



In occasione dei primi 10 anni di notti al museo, la Notte del 23 novembre si svolge in contemporanea nelle tre sedi dell'Immaginario Scientifico: Pordenone, Trieste e Tavagnacco (UD).



Iscrizione obbligatoria via mail: iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it



Per informazioni: 0434 542455 o www.immaginarioscientifico.it