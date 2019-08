La nave scuola Palinuro fa tappa a Monfalcone

L’Amministrazione comunale di Monfalcone, in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera, porterà nella città dei cantieri la prestigiosa nave scuola Palinuro, che stazionerà a Portorosega dal 17 al 20 agosto.

"La nave Palinuro è il simbolo della Marina Militare", commenta il Sindaco Anna Maria Cisint. "Custodisce i valori più importanti come la divisa, la tradizione, la conoscenza del mare, la cura della nave, il lavoro di squadra e la vita a bordo di un veliero. All’interno della nave scuola si formano i Sottufficiali della Marina Militare, uomini preziosi per il nostro Paese, che si sacrificano e si dedicano alla sicurezza in mare". Oltre a rappresentare un momento di visita alla nave, la tappa sarà l’occasione per dare lustro alla città, nel segno del rilancio turistico-culturale voluto dall'amministrazione.

Il Palinuro è una “Nave Goletta”. Il termine indica che è armata con tre alberi di cui quello prodiero, detto trinchetto, con vele quadre, mentre gli alberi di maestra e di mezzana sono armati con vele di taglio (rande, frecce e vele di strallo). A questi alberi si aggiunge il bompresso, un quarto albero che sporge quasi orizzontalmente dall’estremità prodiera, anch’esso armato con vele di taglio (fiocchi). La superficie velica complessiva è di circa 1.000 mq., distribuiti su quindici vele. L'altezza degli alberi sul livello del mare è di 35 metri per il trinchetto, 34,5 metri per la maestra e di 30 metri per l’albero di mezzana.

Lo scafo, così come gli alberi, è in acciaio chiodato ed è suddiviso in tre ponti. Sotto il ponte principale (detto di coperta) sono ubicati i locali di vita dell’equipaggio e degli Allievi, mentre sopra sono collocate le sovrastrutture del castello prodiero e del cassero poppiero. Sul cassero, all’estrema poppa, è situata la Plancia di Comando; al suo interno sono ubicati gli alloggi e i locali di vita degli Ufficiali e dei Sottufficiali, la cucina e il forno.

"E' un immenso onore, per il Comune di Monfalcone, accogliere la nave scuola Palinuro della Marina Militare Italiana. L'ormeggio in città di un'eccellenza simile si colloca tra le strategie di rilancio del territorio che questa amministrazione persegue. Per Monfalcone diventa una straordinaria opportunità di polarizzare l'attenzione di visitatori, appassionati e semplici curiosi, oltre che sulla stupenda Goletta, anche sulle eccellenze locali come il Museo della Cantieristica di Panzano, la nostra amata Rocca e il centro storico tramite un servizio di autobus dedicato" così l’Assessore alla Cultura Luca Fasan.

Per l'occasione, i visitatori potranno effettuare un giro turistico in città con un servizio autobus di trasporto dedicato, per raggiungere anche la Rocca e il Museo della Cantieristica di Panzano con apertura straordinaria e un calendario di visite guidate nelle giornate di lunedì 19 e martedì 20 agosto.

La Palinuro sarà ormeggiata a Portorosega, presso l’accosto 1, e potrà essere visitata sabato 17 dalle 16 alle 19, domenica 18 e lunedì 19 dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19 e martedì 20.

Nella giornata di lunedì, in particolare, sono previste le visite protocollari delle autorità civili e militari, nonché l’organizzazione di una conferenza stampa (alle ore 15.00).

Per l’occasione, la Conferenza dei servizi e il Comitato di sicurezza portuale del Porto di Monfalcone hanno deliberato la riapertura del vecchio varco di accesso al porto, che verrà appositamente recintato e presidiato.