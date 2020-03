La nostra vita nei giorni dell’emergenza

Le testimonianze dal Friuli e anche dal resto del mondo di chi è chiuso in casa. Molta incertezza e tanta speranza che tutto sia presto alle spalle, ma per chi vive all'estero e come assistere a un film già visto. Esistenze isolate in attesa che l'emergenza finisca, ma molti Vip sfruttano la pausa per ricaricare le energie.

Ecco le testimonianze raccole.



MARA NAVARRIA Campionessa del mondo di spada nel 2018

- “Mi godo il tempo libero, ma non rinuncio al sogno olimpico” Vivo a Rapallo, ma ho scelto di trascorrere questa pausa forzata in Friuli, per questioni logistiche e anche perché qui ho la possibilità di allenarmi correndo senza incontrare nessuno. Alla fine mi sto godendo i momenti liberi che ho in più rispetto a quella che era la mia quotidianità. Leggo e soprattutto ogni giorno cerco di chiamare una persona cara che non vedo o non sento spesso. Ho molti amici sparsi nel mondo, mi fa piacere concedermi del tempo per sentirmi vicina a loro. Poi sto con mio figlio, che ha 7 anni, al quale ho cercato di spiegare la situazione il più onestamente e correttamente possibile, soprattutto perché sia consapevole di cosa deve fare e cosa no. La scherma per ovvie ragioni l’ho dovuta sospendere. Non so ancora cosa si deciderà sulle Olimpiadi di Tokyo 2020, ma quello è un sogno che non posso rimandare, per quello cercherò di essere pronta quando sarà il momento. (v.v)



I PAPU - Comici e cabarettisti “Più che auguri... coraggio!”

EMANUELE SCARELLO - Chef stellato “Ho riscoperto il piacere di cucinare per la mia famiglia”

ANDREA MAGRO - Ex Ct della nazionale di fioretto Una vita sospesa nella capitale delle Filippine, dove hanno chiuso tutto

TONI CAPUOZZO Tappato dentro casa a Milano, in compagnia di un Pc, sembra di essere in guerra

ALESSIA SEMERARO - LONDRA (REGNO UNITO) Noi italiani siamo molto più prudenti degli inglesi

VALERIA MARCHIONDELLI - LEIDA (OLANDA) Ordinaria follia nei supermercati e corsa alla cannabis

ANDREA STOCCO - SEATTLE (STATI UNITI) Tempi di attesa lunghissimi per gli ospedali

ANDREA RIGHETTO - SKIEN (NORVEGIA) Italia presa come modello. Qui tutto fermo

ROBERTO PINTON E MASSIMO DI SILVERIO L’Università del Friuli non si ferma grazie alla tecnologia

NELLY TOLUSSO - GASTERVANCOUVER (CANADA) Ospedali già sotto pressione e negozi presi d’assalto

LUIS EMILIO GRION - COLONIA CAROYA (ARGENTINA) In attesa di misure più severe

“In queste giornate particolari ci si sente ‘sospesi’ - riflette Ramiro Besa de I Papu -. A casa ho cercato di fare ordine tra le carte, mentre sul versante lavoro ho incrementato la presenza su Internet e sui social in particolare. Anche se gli spettacoli dal vivo sono bloccati, mi piace pensare di stare vicino al pubblico grazie alla tecnologia. Di fronte a una situazione come quella che stiamo vivendo i dubbi sono tanti, il futuro è incerto, ma c’è la certezza che stiamo attraversando un momento storico”. Anche Andrea Appi, l’altra metà del duo comico pordenonese, invita a riflettere su ciò che sta accadendo. “In questi giorni faccio quello che fanno tutti: leggo, guardo la tv, mi dedico al giardino – racconta -. Ho appena finito di potare la siepe. E poi, con 4 figli a casa non mi annoio di certo! Però mi preparo a quello che verrà dopo. E osservo me stesso e i miei simili. Per esempio, fino a qualche settimana fa, ricordate che eravamo tutti pronti a lamentarci di non aver tempo per fare niente, oppure che c’era troppo traffico sulle strade? Ebbene, le nostre preghiere sono state esaudite. Questo virus ci ha di fatto catapultato nel futuro, che forse è pure distopico. Abbiamo dovuto riconsiderare la nostra vita e abbiamo dovuto capire che contiamo poco, che è la natura che comanda. E allora non ci resta che farci coraggio a vicenda, perché, mai come ora, siamo tutti sulla stessa barca”. (v.v)“In questi giorni ho riscoperto il piacere di cucinare... per la mia famiglia”. Lo chef stellato Emanuele Scarello aveva deciso di anticipare di alcuni giorni i provvedimenti del governo bbassando completamente le serrande del ristorante “Agli Amici” di Godia. E proprio nell’eremo del borgo rurale alle porte di Udine trascorre le proprie giornate. “Esco di prima mattina solo per comprare i giornali - spiega - sono diventato un divoratore dell’informazione: passo anche tre ore a sfogliare i giornali”. Il giro per la spesa alimentare, invece, non serve. “Avendo tirato il freno a mano - continua Scarello - le celle frigo del ristorante sono strapiene”. Attraverso le chat è costante il confronto con i colleghi di tutto il mondo. Molti di loro dei Paesi in cui la massima emergenza sanitaria non è ancora arrivata chiedono lumi allo chef su come potrà evolversi la situazione. Ma Scarello mantiene i collegamenti, sempre grazie alla tecnologia, anche con i ragazzi della sua brigata di cucina, chef e allievi provenienti da tutto il mondo, numerosi dei quali non hanno potuto far rientro nel Paese d’origine, alcuni dei quali in zona più ‘rossa’ dell’Italia. “L’altro giorno uno mi ha detto: chef, sabato alle 9 di sera mi sono bevuto in casa un aperitivo, erano tanti anni che non succedeva!”. Per il resto io mi dedico alle divaniadi e ai libri” conclude con una battuta.(r.c)“Dopo l’esperienza americana, dal 5 febbraio sono a Manila, dove seguo una atleta locale, una ragazza Under 20. Siamo riusciti a portare avanti gli allenamenti per circa un mese poi, anche qui, sono arrivate le restrizioni del Governo a causa del coronavirus e il centro sportivo ha chiuso. Le misure per evitare nuovi contagi (qui, per ora, siamo fermi a poco più di un centinaio di morti) si sono fatte sempre più strette ed è stato chiuso quasi tutto: i luoghi di aggregazioni come bar, ristoranti, scuole e appunto palestre. Rimangono aperti solo i supermercati, con orario che va dalle 11 alle 19. La capitale delle Filippine non è più accessibile, nemmeno dalle altre città del Paese. All’interno delle Filippine ognuno deve rimanere all’interno della propria città, sono vietati gli spostamenti. Ci sono ancora pochi voli in arrivo dall’estero. Devo dire che qui si sono mossi immediatamente e non mi sento di criticare questa scelta, anzi. Penso che tutti, in questo momento, dobbiamo mettere da parte le nostre attività e i nostri interessi. Non so cosa ci riserverà il futuro, faccio fatica ad immaginare una data in cui tutto questo finirà e non credo che la situazione si possa risolvere in un mese o due. Per me è tutto in divenire: ho un contratto che mi lega qui fino a luglio 2020, ma davvero non posso capire cosa accadrà entro quella data. Per quanto mi riguarda, con gli allenamenti sospesi, non mi resta che impiegare il tempo leggendo e tenendomi aggiornato via internet. Per fortuna la tecnologia ci permette di tenere i contatti con la famiglia: per me è fondamentale, visto che ho mia moglie e i genitori in Friuli”. (r.c)“Sono come mi vedete. Al computer, molte ore al giorno in una casa di Milano. Esco due volte al giorno. Per il pane e per il cane. Una volta ogni tre giorni il supermercato. Non vedo mia figlia, mio figlio, la nipotina. O meglio li vedo, come tutti, solo via video con whatsapp: sono immunodepresso e ho la mia età, posso essere pericoloso per loro e loro per me. Tengo un blog su Facebook che è diventato anche un podcast. Molti mi scrivono dal Friuli, anche solo per un “Mandi”, ma è sapore di casa, e mi fa compagnia. Cucino, guardo i Tg, ma leggo meno dei vecchi tempi, quelli normali di quindici giorni fa”. Gli abbiamo chiesto se avrebbe mai pensato di vedere le vie di Milano semideserte, se si sta abituando a questa visione: “No, assolutamente. E poi colpisce l’assenza di rumore, tranne le sirene delle ambulanze. Non avrei mai pensato”. In fondo, questa atmosfera fa pensare a qualcosa di inspiegabile e orribile, come sa esserlo la guerra, ma Capuozzo ci ha risposto senza giri di parole: “E’ una guerra. Mandi”. (a.d.g)Alessia Semeraro, originaria di Palmanova, vive da quattro anni con la famiglia a Londra. Risiede in un piccolo appartamento, ad appena un chilometro dai famosi campi da tennis di Wimbledon. Le abbiamo parlato martedì 17. “Qui c’e il solito movimento, è un quartiere residenziale con pochi negozi locali, i supermercati sono in un centro commerciale vicino. Lo scorso fine settimana pero non era cosi affollato come di solito. Noi come tantissimi genitori, stranieri e inglesi, siamo arrabbiatissimi che non si sia deciso di chiudere le scuole. Molti genitori decidono di tenere a casa i figli mentendo sul loro stato di salute. Qui in Gran Bretagna non si possono tenere a casa i figli se non per (direi gravi) motivi di salute, ci sono multe di circa 60 sterline per giorno di assenza e a fine anno calcolano la percentuale di assenza. Ovviamente noi siamo ‘privilegiati’ perché sappiamo cosa sta accadendo in Italia. Oggi mio figlio è uscito per andare a scuola con la mascherina, nello zaino ha i fazzolettini disinfettanti, e gli abbiamo dato tutte le informazioni utili. La differenza sostanziale tra noi e gli inglesi è che gli italiani si sono dati una mossa prima dei ‘non italiani’. Ora aspettiamo l’ondata del virus, nel frattempo restiamo a casa, facciamo la spesa appena apre il supermercato alle 7 di mattina, e istruiamo nostro figlio. Certo è dura, perché l’appartamento è piccolo e fino a quando non è arrivata questa emergenza passavamo la maggior parte della nostra giornata fuori per lavoro”. (a.d.g)Navigazione a vista in Olanda, stando a quello che ci racconta Valeria Marchiondelli, di Nimis, studentessa di Studi internazionali alla prestigiosa Università di Leida. “In pratica giovedì 12 marzo hanno deciso di chiudere tutte le scuole e università fino al 31 marzo. Poi hanno rettificato e hanno prolungato la chiusura fino al 6 aprile. Domenica quindi hanno deciso di chiudere tutte le attività non essenziali, come è avvenuto in Italia. Tutti noi studenti siamo a casa, ci è stato detto di proseguire con lo studio individualmente, e per ora non abbiamo lezioni online. La maggior parte degli studenti internazionali sta cercando di tornare nel proprio Paese prima che le frontiere si chiudano”. Olanda come l’Italia, solo con parecchi giorni di ritardo: “Nei vari supermercati sta succedendo ciò che era successo in Italia. La gente li ha presi d’assalto e hanno finito tutta la carta igienica. È da tre giorni che non si trova farina o bicarbonato, per non parlare del cibo in scatola. Ho avuto la malaugurata idea di uscire a comprare l’olio e sono tornata a casa spaventata. La gente impazzita nel supermercato, cartoni buttati ovunque, ressa coi carrelli in fila alle casse. In centro città si conserva un’apparenza di normalità, ma solo perché tutti i dipendenti dei supermercati lavorano ininterrottamente per pulire e rimettere ciò che hanno sugli scaffali”. Abbiamo chiesto a Valeria se sono vere le notizie sulle code ai coffee shop per acquistare marijuana: “E’ tutto vero! Fa ridere, ma c’erano davvero file lunghissime fuori dai negozi. Ho sentito da amici che la gente cercava di fare scorte, e qualcuno in gruppo se n’è andato via con un chilo di materiale”. (a.d.g)Sono rientrato negli Stati Uniti il primo marzo. Paragonata all’Italia, la situazione attuale negli Stati Uniti è di grande confusione. Il governo federale è intervenuto tardi e male. Siccome non esiste un sistema sanitario nazionale, i pochi tamponi disponibili all’inizio erano solo a pagamento e a prezzi esorbitanti. Anche volendo pagare di tasca propria, ci sono tempi di attesa lunghissimi per ottenere il test, quasi sempre più di una settimana. Per questo, i numeri ufficiali hanno pochissima credibilità. Oltretutto, negli Stati Uniti, non esistono i giorni di malattia; se si resta a casa per lavoro semplicemente non si viene pagati oppure i giorni di malattia vengono detratti dalle ferie. Tra i primi ad agire siamo stati noi professori universitari. L’Universita di Washington conta quasi 50.000 studenti che vengono da ogni parte del mondo, e quindi rappresenta un serbatoio enorme per i contagi. Noi professori del programma di Neuroscienze ci siamo coordinati e, ancora all’inizio di marzo, abbiamo annunciato che avremmo spostato tutte le lezioni e i test online. Le misure di sicurezza prese finora sono simili, seppure più lievi, a quelle Italiane. A causa della pessima azione governativa, però, la popolazione non ha la stessa percezione del rischio. E, a causa della mancanza di leggi federali, le misure prese variano enormemente da Stato a Stato. Gli effetti dell’epidemia, però, già si vedono. Quindi, con il diffondersi dell’epidemia, gli ospedali e gli ambulatori sono trovati sommersi di richieste di visite che non riescono ad eseguire. L’altro effetto dell’epidemia è la corsa ai supermercati. Tuttavia dato che il sistema è basato sulla fornitura senza magazzino, le scorte finiscono subito e gli scaffali restano vuoti per settimane. E’ successo per la carta igienica e i prodotti per le pulizie, come varechina, sapone in bottiglia, e ammoniaca. (a.d.g)Qui in Norvegia è praticamente tutto fermo. L'Italia è stata presa a modello. La fabbrica in cui lavoro, che produce attrezzature per disabili, ha dovuto chiudere a causa del coronavirus e quindi adesso sono a casa. Per ora qua ci sono 4 deceduti, 67 in ospedale, 15 nuovi casi oggi e 1485 infettati totali. Ma la fortuna è che la Norvegia è parecchio più grande dell’Italia e siamo solo 5,4 milioni.Qui i provvedimenti restrittivi sono stati presi la settimana scorsa: si può ancora uscire, ma per esempio c’è un limite di persone che possono entrare nei negozi alla volta, quando entri in negozio c’è il disinfettante e i guanti mono uso da indossare. Come dicevo qui la densità di popolazione è molto bassa quindi il pericolo di diffusione del virus per ora è minore. I mezzi pubblici, ancora con la differenza che in autobus devi entrare dalla porta posteriore e non puoi avvicinarti al conducente. I mezzi pubblici sono ancora in servizio perché tanta gente che lavora in ospedale li usa. Le scuole sono chiuse al momento fino al 27 marzo, poi si vedrà in base alla situazione. Le lezioni, comunque, si portano avanti via internet. Sembra strano ma per passare il tempo ho disattivato Facebook, ero stanco di tante cavolate che le persone postano. Per il resto guardò un po’ la tv e per fortuna vivo in una città, Skien, dove già c’è poca vita in tempi normali, adesso ancora di meno e mi posso permettere di uscire a fare 4 passi una volta al giorno. Poi chiacchiero un po’ al telefono con amici e parenti e scambio un bel po’ di messaggi. Posso dedicarmi di più al mio hobby preferito, suonare la chitarra. Poi quando avrò qui mio figlio Michael lo aiuterò con i compiti via internet. (m.t.)L ’ Università di Udine è chiusa, ma grazie alla tecnologia la sua attività non si ferma, a partire da quella del suo rettore Roberto Pinton. Infatti, sono attualmente 600 gli insegnamenti del semestre in corso, realizzati attraverso la piattaforma di remote learning, pari ai due terzi di quelli normalmente erogati in aula con la presenza di docenti e studenti. In alcuni momenti il sistema informatico dell’ateneo registra contemporaneamente addirittura 11mila connessioni. Ad aggiornare sulla continuità della formazione accademica è proprio Pinton, che sottolinea come anche la discussione delle tesi adotti la stessa metodologia da remoto. A titolo di esempio, nella sola scorsa settimana il dipartimento di Agraria ha laureato ben 122 studenti, ma sono in tutto 271 quelli che hanno concluso i loro studi nelle ultime 4 settimane. In remote working continua a lavorare non solo il corpo docente, ma anche quello tecnico e amministrativo. Modello a cui si è adeguato lo stesso rettore Pinton, salvo alcune riunioni strategiche a cui non è possibile partecipare a distanza. E nel tempo libero quando è costretto a rimanere tra le quattro mura della sua abitazione in città come si comporta il rettore? “Nelle ultime settimane per organizzare tutti i servizi in base alle nuove disposizioni governative non c’è stato alcun tempo libero neppure nei fine settimana - spiega - però ora sono pronto a fare il pieno di film e libri, due mie grandi passioni che da tempo avevo trascurato. Senza dimenticare un’overdose quotidiana di informazione, per capire come si stanno comportando le altre nazioni”.“Venerdì 13 marzo i bambini hanno avuto l’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze regolamentari di primavera per due settimane, ma molte scuole si sono preparate a non far rientrare gli scolari: si attende la comunicazione del ministro della salute. Adesso ci è stato consigliato di mantenere una distanza di 1,80 metri dagli altri; rimanere a casa, uscire solo a fare la spesa e o per andare in farmacia. I viaggiatori canadesi che tornano a casa rimarranno in quarantena almeno 14 giorni. I negozi di alimentari, in particolare quelli più grandi, sono rimasti senza carta igienica, e molti negozi di alimentari regolari hanno esaurito il tetra pack e zuppe in scatola, latte, pane e frutta fresca e verdura. I nostri ospedali sono pieni. Ho un amico che è un pneumologo e mi ha detto che hanno già esaurito le scorte e che alcuni medici hanno dovuto essere messi in quarantena. Noi genitori stiamo cercando di essere creativi su come trascorrere del tempo con i nostri figli e fare attività al chiuso, carte, giochi da tavolo, leggere libri, cucinare, pulire, fare mestieri, praticare alcuni sport nel cortile e nel cortile, alcune escursioni, musei virtuali online, video, spettacoli, videogiochi per bambini, incontri, chiamate con amici e parenti. Ascoltare la musica. Mi ha fatto venire le lacrime agli occhi sentire il dolce canto degli italiani a Siena che abbiamo visto su Facebook. È stato così bello sentire i cuori e le voci della nostra gente e mi ha anche ricordato mio padre”.“La vita qui a Colonia Caroya è ancora abbastanza normale e non abbiamo registrato casi di Coronavirus. Dalla scorsa settimana, tuttavia, è sospesa qualsiasi attività sociale e ogni tipo di incontro pubblico. A breve, probabilmente, saranno introdotte misure più severe” è questo il messaggio di Luis Emilio Grion il presidente del ‘fogolâr’ della più antica comunità friulana in terra Argentina, fondata da nostri emigrati nel 1879. E ancora oggi la loro friulanità è viva, come in questo momento l'attenzione per cosa sta succedendo nella terra di origine.