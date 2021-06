La Notte Bianca raddoppia a Monfalcone

L’inaugurazione di “Monfalcone Estate” – tradizionale rassegna che coinvolge tutto il territorio monfalconese, proponendo un calendario di attività culturali e di eventi dal vivo dedicati a tutte le fasce d’età – coincide quest’anno con la “Notte Bianca”, che sarà attesa venerdì 2 luglio, dopo l’inaugurazione della rassegna e festeggiata sabato 3 luglio, nel cuore della città.

“Un doppio evento fortemente voluto dall’Amministrazione comunale dopo il lungo periodo di incertezze che tanto hanno danneggiato il comparto – anticipa il Sindaco di Monfalcone Anna Maria Cisint – e che ha visto l’adesione compatta dei nostri commercianti e delle Associazioni Vivacentro, Ascom, Confartigianato e CNA”.

Numerosi gli eventi in programma che animeranno le piazze e le vie di Monfalcone: l’Anteprima “Notte Bianca”, venerdì dalle 18.30 alle 23.30, vedrà protagonista la moda proposta dai commercianti monfalconesi, con musica dal vivo in piazza Cavour con il musicista Daniele Bellotto; dj set in viale San Marco con in consolle Roger d.j.; sfilata di indossatrici nelle vie del centro, con capi proposti dal commercianti monfalconesi (individuati dagli shopper rappresentativi dei negozi) e animazione con due artisti di strada su trampoli e velocipide (presenta Michele Cupitò); concerto in piazza Unità d’Italia, alle ore 21.00, del gruppo musicale “Diavolo in noi – Zucchero tribute band”.

La “Notte Bianca” vera e propria, sabato 3 luglio dalle 21.00 alle 23.30, è dedicata a Moda, Musica e Ballo degli anni ’50, ’60, ’70: musica dal vivo con Daniele Bellotto in piazza Cavour; dj set in viale San Marco con in consolle Roger d.j.; esibizioni di ballo con ballerini del “Club Diamante FVG” in piazza Unità d’Italia; sfilata lungo le vie del centro di indossatrici con vestiti d’epoca originali degli anni ’60, ’70 (presenta Michele Cupitò).

“Due serate di grande animazione – conclude il Sindaco Cisint – “per dare visibilità ai nostri operatori economici nel momento dell’avvio dei saldi estivi e per far conoscere ai non monfalconesi una città sempre più viva e accogliente”.

Foto di Ermes Cabas, esposta nel Municipio per la mostra "Monfalcone nostra"