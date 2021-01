La palestra in casa, pilates e yoga si fanno via Skype

Uno dei primi propositi che ci pone, puntualmente, all’inizio di ogni anno è quello di tornare in forma facendo moto o seguendo diete. E se in questi mesi, causa emergenza sanitaria, ancora non si può andare in palestra a fare allenamento, allora… la palestra arriva dentro casa! E’ quanto propone, con successo, la onlus Hattiva Lab con i corsi di yoga e pilates su Skype, in ripartenza da questa settimana.



Lavorando su respiro, postura e flessibilità del corpo, si rinforzano le fasce muscolari più profonde (quelle vicino alla colonna vertebrale) e connesse al tronco, importantissime per alleviare e prevenire mal di schiena. Con il metodo proposto dalle istruttrici di Hattiva Lab, si tonificano addome, glutei, adduttori, zona lombare. Un vero toccasana, insomma, per tornare in forma.



I corsi si tengono il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì sera in diversi orari. Informazioni e iscrizioni: 0432.294417- segreteriacorsi@hattivalab.org.