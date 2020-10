La pandemia trasforma casa e città

La pandemia che abbiamo vissuto – e stiamo ancora vivendo – ha cambiato drasticamente e radicalmente molte abitudini di vita. Per confermarlo basti un dato: “Durante il lockdown l’adesione allo smart working è stata del 90% e tutt’ora continua a essere alta visto che oggi le presenze in sede sono intorno al 20%” scrive in proposito Il sole 24 ore.

Per non parlare della didattica a distanza per gli studenti di ogni età, che oggi, senza confinamento, si trovano comunque di fronte la possibilità di seguire lezioni via pc.



Cambio di abitudini

Questi cambiamenti hanno avuto ovvie ripercussioni sulle abitudini di vita, soprattutto per quanto riguarda spazi condivisi, orari famigliari e gestione domestica. Lo ha recepito anche un evento come Casa Moderna, alla fiera di Udine dal 3 all’11 ottobre, che quest’anno non solo modifica la sua formula in presenza, ma soprattutto approfondisce alcune tematiche che si sono rivelate fondamentali negli ultimi mesi.



Spazi ripensati

Dettagli trendy

La quarantena obbligatoria legata all’emergenza coronavirus ha fatto capire a tutti come, per resistere all’isolamento, serva una sfida globale, che abbracci sostenibilità, sicurezza, stili di vita, abitudini e spazi. In questi mesi è spiccata l’importanza dell’ambiente domestico, dopo averlo vissuto per anni quasi come un albergo, riducendolo all’essenziale, perché la vita era fuori, per strade e piazze, e svuotandolo di servizi.Innanzitutto, va ripensata completamente la fruizione degli spazi, sia domestici sia urbani. La filosofia alla base di questa trasformazione può essere rendere i territori, le città, gli edifici più resilienti ai cambiamenti di qualsiasi natura (sociale, economica, sanitaria, climatica) tramite interventi che aumentino la sicurezza, la salubrità e la flessibilità funzionale minimizzando lo spreco di risorse e le perdite economiche; il riuso di luoghi, edifici e spazi per far fronte a nuove e mutate esigenze, anche temporanee, per garantire il recupero di ambiti degradati o obsoleti; il riciclo di porzioni di territorio attraverso la loro rigenerazione intesa come ristrutturazione e ammodernamento del patrimonio edilizio esistente, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei residenti.Per il futuro non saranno solo le stanze della casa a essere ‘fluide’ e ‘contaminate’, ma lo saranno anche colori e materiali. Le sfumature seguono un percorso emozionale dove le serigrafie estetiche vengono riportate su carte da parati, muri, pareti, tappeti fino anche ai tessuti. Forte il ritorno dei materiali naturali come il legno, il ferro e la pietra insieme col cemento.Grande ritorno alle lavorazioni artigianali - ad esempio tagli e innesti a 45° - e una grande cura del particolare in senso estetico, ma anche e soprattutto qualitativo.I volumi degli elementi componibili vengono rivisitati per ottimizzare gli spazi. La cura e l’attenzione a tutti i dettagli, dalla progettazione allo sviluppo del progetto, trovano un solido alleato nella tecnologia applicata a tutti i settori.