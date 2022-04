L'appello per la pace può essere espresso anche con la targa di un'auto. E' quanto hanno probabilmente pensato molti friulani oggi lungo la strada regionale che collega Grado a Palmanova, quando hanno visto un veicolo ungherese che riportava sulla targa personalizzata la parola "Myr" che in ucraino significa "Pace". E' difficile da certificare l'intenzione del suo proprietario, ma certamente questo messaggio non può che essere condiviso da tutti.