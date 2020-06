La paura fa dire no alla app Immuni

Installarla sì o no? L’app Immuni è continua fonte di polemiche, di dubbi e di contestazioni. Ma da dove nasce questa diffidenza verso uno strumento – una applicazione da smartphone – che in altre occasioni non proviamo mai? E la prudenza verso la diffusione di alcuni dati che ci riguardano fino alla paura che venga meno la nostra privacy, perché sono tanto alte nel caso di Immuni, ma non raggiungono il livello della nostra coscienza in migliaia di altri casi in cui ci troviamo a condividere informazioni con app, social e piattaforme? Per spiegare la situazione cominciamo dall’analizzare quale sia stato l’atteggiamento degli italiani durante questa emergenza sanitaria.

“Da una ricerca Ipsos – risponde Nicola Strizzolo, docente di sociologia all’Università di Udine – sono risultate dominanti negli italiani, durante la chiusura, ansietà, preoccupazione, nervosismo, depressione e tristezza. Si è anche registrata fierezza nell’autoisolarsi che ha sconfinato in atteggiamenti aggressivi verso chi non lo facesse in maniera apparentemente giustificata. Sono aumentate anche il senso di fame, la solitudine, i problemi di sonno e la sensazione di essere oppressi dalla famiglia. Le persone hanno provato una maggiore mancanza – e, per tanto, desiderio – di fisicità affettiva, come gli abbracci, piuttosto che di attività sessuale”. Dai comportamenti durante il lockdown discende anche una certa diffidenza verso l’app Immuni, come conferma il sociologo.

“Da una ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, apprendiamo che almeno un terzo degli italiani decisamente non la scaricherà e due terzi nutrono dubbi. Gli over 60 sono maggiormente disposti a usarla e la disponibilità cresce con la preoccupazione del contagio e dei danni economici dovuti al lockdown. I dubbi potrebbero essere collegati alla paura che vengano tracciati dati molto sensibili legati alla privacy delle persone e – timore di questi giorni – che aumentino il numero dei falsi positivi. Su

questo bisogna dire che, per le fasce meno anziane e con meno patologie, è comprensibile la preoccupazione di risultare positivi o ammalarsi blandamente per finire nel girone dei reclusi untori che attendono invano messaggi da istituzioni dissolte nel marasma pandemico, comeriportato dai media”.

C’è stato qualche errore nella gestione della scelta della app che può aver alimentato la diffidenza? “Le ombre sull’app potrebbero essere state alimentate da una comunicazione non chiara: dalla cronaca, la ministra per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, almeno inizialmente, non avrebbe sufficientemente chiarito il motivo della scelta, poi

il Ministero della Salute non avrebbe prontamente consegnato al Garante della Privacy un rapporto sull’app e infine se ne sarebbe occupato anche il Copasir (il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblicache esercita il controllo parlamentare sull’operato dei servizi segreti italiani) – conclude Strizzolo -. Questi rimpalli, sullo sfondo di un clima infodemico complottista, rappresentano una coltura perfetta per dubbi, paure e contro-narrazioni. Immuni ha raccolto riserve da Piemonte, Veneto e Fvg, che vorrebbe invece un’app, come quella già sviluppata gratuitamente, per ripercorrere i contatti della persona che risultasse positiva. Questo rileva, una volta ancora, le differenze tra le regioni, con interventipiù rigidi dei provvedimenti nazionali anche in presenza di minori casi percentuali di contagi e decessi da Covid-19”.