Alla vigilia del pellegrinaggio impetratorio della salute a Madonna del Monte sopra Aviano, che si terrà sabato 12 settembre alle 9.30, venerdì 11 alle 20.30, nella chiesa di San Francesco a Pordenone si terrà una serata di approfondimento dal titolo 'La peste a Pordenone, i cappuccini e la preghiera del Beato Marco'. Interverranno

Angelo Crosato e Walter Arzaretti. In questo tempo ancora di incertezza e di pericoli e contagi, si ricorderà e rifletterà su una pagina di storia cittadina. Non lontano dall’attuale chiesa parrocchiale di San Francesco e dal luogo dei demoliti chiesa di San Gottardo e convento dei Frati Cappuccini, che fu visitato dal Beato Marco, dormono nella “busa dei morti” i pordenonesi deceduti durante la pestilenza del 1630 di manzoniana memoria.

Il programma del pellegrinaggio:

Ore 9.30 Accoglienza delle comunità aderenti e persone partecipanti

Presso il santuario possibilità di parcheggio. Rispetto delle misure sul distanziamento

Percorso del Sentiero della Misericordia recitando le preghiere mariane del B. Marco. Guida mons. Sergio Moretto, rettore del santuario

Ore 10 In santuario per la predica dettata da padre Remigio Battel ofm cap Segue: spazio per la preghiera personale e le confessioni

Ore 11 Santa Messa concelebrata presieduta da don Luigi Stefanuto, presidente del Comitato Beato Marco. Solenne preghiera d’impetrazione della salute al Beato Marco d’Aviano. Acquisto dell’Indulgenza plenaria

Ore 12 Rinfresco nella spianata panoramica del santuario