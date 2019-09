Lunedì 30 settembre, la Polizia di Stato celebra San Michele Arcangelo, proclamato patrono e protettore del Corpo da Papa Pio XII il 29 settembre 1949 “per la lotta che il poliziotto combatte tutti i giorni come impegno professionale al servizio dei cittadini”. E’ considerato il più potente difensore del bene contro il male e a lui sono stati dedicati diversi siti sacri in tutta l'Europa ed è spesso raffigurato in cima a campanili e monumenti come guardiano contro le forze del male.

La cerimonia nazionale si svolgerà in Vaticano, dove è presente, all’interno dei Giardini, un monumento dedicato a San Arcangelo, Patrono anche della Gendarmeria. In programma alle 8.30 una Santa Messa.

Per la Questura di Udine, la messa è in programma alle 10.30 nella Chiesa Parrocchiale di Vendoglio, in Comune di Treppo Grande; officierà monsignor Andrea Bruno Mazzocato; interverranno varie autorità civili e militari di questa provincia.

A Pordenone, alle 10.45, all’interno del “Parco Galvani”, ingresso viale Dante, monsignor Giuseppe Pellegrini, vescovo della Diocesi di Concordia-Pordenone officerà la Santa Messa, la cui celebrazione sarà aperta al pubblico.

A Gorizia la messa, celebrata dall’Arcivescovo Metropolita monsignor Carlo Roberto Maria Redaelli, è in programma alle 9 nella Chiesa Cattedrale Metropolitana, in Corte Sant’Ilario.

A Trieste le celebrazioni della ricorrenza saranno imperniate sulla Santa Messa che si svolgerà alle 10 nella Chiesa Beata Vergine del Rosario in piazza Vecchia, che sarà celebrata dal Cappellano provinciale della Polizia di Stato, don Paolo Rakic. Anche quest’anno le celebrazioni per San Michele Arcangelo saranno accompagnate dal “Family Day”, un’iniziativa giunta alla sua 15esima edizione e volta a favorire momenti d’incontro tra il personale, i propri familiari e la cittadinanza nei luoghi e negli ambienti di lavoro, come la Questura e il Compartimento Polizia Ferroviaria del Friuli Venezia Giulia in Stazione Centrale a Trieste.