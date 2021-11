La Polizia di Stato di Pordenone commemora i suoi caduti

Oggi, la Questura di Pordenone ha ricordato e commemorato i caduti in servizio e i defunti della Polizia di Stato.

Alle 8.15, al monumento ai caduti, il Questore Marco Odorisio, presenti i Funzionari, il Personale, una rappresentanza della Sezione Anps di Pordenone e delle Organizzazioni Sindacali, ha deposto una corona di fiori, mentre venivano intonate le note del “Silenzio d’Ordinanza”.

E’ seguita, quindi, la benedizione e un momento di preghiera da parte del cappellano della Parrocchia di San Giorgio, don Boris Bandiera, e al termine il Questore ha rivolto un commosso ricordo ai colleghi caduti in servizio Santo Giuliano, Edy Bertolini, Marino Terrezza ricordando anche quanti ci hanno lasciato a causa della pandemia.

Alle 9 è stata deposta una corona di fiori a Cusano di Zoppola d’innanzi al monumento in memoria di Edy Bertolini e Santo Giuliano, e alle 12 nella Chiesa del Cristo si è celebrata la messa in commemorazione dei defunti della Polizia di Stato officiata da don Otello Quaia, presenti anche i familiari degli Agenti caduti in servizio.