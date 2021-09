La Polizia di Stato dona agli studenti 'Il mio diario'

La Polizia di Stato dona agli studenti le agende scolastiche ‘Il mio diario’, uno strumento pensato per avvicinare i bambini delle scuole primarie alla cultura della legalità.

Questa mattina le agende sono state consegnate agli alunni delle primarie dell’Istituto Comprensivo Rolli di Trieste. Materialmente sono state donate ai bambini della classe quarta della “Anna Frank” a Domio, felici come non mai per l’inatteso omaggio, nel corso di un cordiale incontro avvenuto alla presenza della maestra Micaela Jurincic e dell’insegnante Annamaria Fenu.

Analoga ‘sorpresa’ all’istituto scolastico comprensivo Pordenone Sud di via Carlo Goldoni, dove il Questore Marco Odorisio ha incontrato gli alunni delle classi quarte assieme al dirigente scolastico Maria Rita Esposito. L’incontro con gli studenti si è svolto nella cornice dello spazio verde dell’istituto comprensivo, dove il Questore ha spiegato l’importanza dei valori del bene comune e del vivere in armonia, valori sociali a favore dei quali ciascuno di noi, come cittadini, dà il proprio contributo fin da giovanissimo, rispondendo alle domande e alle curiosità degli stessi studenti.

Particolarmente gradita dai ragazzi la possibilità d’interagire con le pattuglie del Reparto a cavallo della Polizia di Stato e con le moto e le auto della Questura che quotidianamente assicurano i servizi di sicurezza, vigilanza e controllo del territorio. Infatti, anche per quest’anno, grazie alle pattuglie a cavallo provenienti dalla Questura di Milano, sono stati potenziati i servizi di controllo del territorio nei parchi cittadini.

Giunto alla sua ottava edizione, il progetto, promosso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza e finalizzato alla diffusione di una cultura del rispetto delle regole poste alla base della convivenza civile, è stato realizzato in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e il sostegno de Ministero dell’Economia e delle Finanze.

A oggi questa iniziativa ha consentito di raggiungere oltre 350 mila studenti italiani. Protagonisti dell’agenda i supereroi della legalità Vis e Musa che, con l’aiuto dei loro amici a quattro zampe Lampo e Saetta, si propongono ai giovani studenti come figure di riferimento vicine al loro sentire e alla loro età.

Attraverso le loro avventure, al fianco degli amici della Polizia di Stato, vengono affrontati i temi della salute, dello sport, della cura dell’ambiente, dell’inclusione sociale, dell’educazione stradale, del corretto utilizzo di internet e dei social network, ma anche dei fenomeni di devianza giovanile più comuni quali, fra tutti, il bullismo e il cyberbullismo.

Alla fine dell’agenda è inserito un fascicolo ritagliabile sulla Costituzione Italiana, con Vis e Musa che raccontano agli studenti il significato e l’importanza della stessa, in particolare i primi 12 articoli.