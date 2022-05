La Polizia di Stato incontra i cittadini

Dopo piazza Garibaldi prosegue la campagna di prevenzione e prossimità della Polizia di Stato di Trieste.

Domattina gli agenti saranno presenti a Muggia, in piazza Marconi, con il punto di ascolto e informativo mobile dedicato alla cittadinanza in generale e, in particolare, alle donne, per diffondere l’importanza di una cultura fondata sulla parità di genere.

In questo senso saranno distribuiti dépliant e volantini tradotti nelle lingue straniere più diffuse sul territorio, con indicati i contatti della “rete” da attivare in caso di necessità.

Si ricorda inoltre che si possono effettuare segnalazioni di episodi di spaccio, bullismo o altri reati anche di violenza domestica attraverso l’App Youpol.