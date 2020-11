Anche la Polizia di Stato rende omaggio ai suoi caduti, in occasione del 2 novembre. Questa mattina, il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha deposto, innanzi al cippo commemorativo dedicato ai Caduti della Polizia nel piazzale della Questura, una corona di fiori rendendo gli onori al personale caduto in servizio. Alla cerimonia ha presenziato il Presidente della sezione provinciale dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato Pietro Barbera.

Anche a Udine, pur nel rispetto delle limitazioni imposte dalla normativa a contrasto della diffusione del Covid-19, il Questore Manuela De Bernardin, accompagnato dal Prefetto Angelo Ciuni, dagli agenti della Questura e dai rappresentanti della Sezione udinese dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato, ha reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato.

Omaggi floreali sono stati posto al cippo nel cortile interno della Questura, che ricorda i poliziotti udinesi deportati nei campi di prigionia nazisti, al monumento ai caduti della Polizia in piazzale D’Annunzio, sulla targa posta in viale Ungheria e al monumento dell’area verde del tribunale che ricordano i tre agenti delle Volanti di Udine morti in servizio il 23 dicembre del 1998, travolti dalla deflagrazione di un ordigno.