La Polizia di Stato ringrazia Vittorio Serratore

Questa mattina, il Questore di Pordenone Marco Odorisio ha ricevuto Vittorio Serratore, Primo Dirigente della Polizia di Stato in quiescenza dal 1° aprile 2019, al quale ha consegnato la “targa ricordo” e la “lettera di commiato” conferite dal Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Franco Gabrielli in segno di “stima e riconoscenza” per l’attività prestata.

Serratore, dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza entrando nella Polizia di Stato nel 1985 come vincitrice di concorso per Vice Commissario, svolgeva il suo primo incarico presso il Reparto Mobile di Padova per poi essere trasferito nell’anno 1987 alla Questura di Novara e nel 1989 alla Questura di Venezia, ove tra l’altro ha diretto il Commissariato di Marghera. Dal 1993, in servizio presso la Questura di Pordenone, ha assunto la direzione della Digos, dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e della Squadra Mobile.

Nell’anno 1994, gli veniva conferita la promozione per merito straordinario alla qualifica di Vice Questore Aggiunto a seguito delle indagini che consentivano di individuare ed arrestare gli autori dell’attentato terroristico avvenuto presso la Base Miliare Statunitense di Aviano. Il 7 gennaio 2000, evidenziando non comune sprezzo del pericolo e straordinario senso del dovere, dirigeva un’operazione di Polizia che consentiva di sventare una rapina ai danni della responsabile di un supermercato rimanendo ferito in seguito al conflitto a fuoco che ne scaturiva. A seguito di tale attività, veniva promosso per merito straordinario alla qualifica di Primo Dirigente della Polizia di Stato.

Dal dicembre 2000, ha diretto la Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Pordenone.

A Vittorio Serratore vanno anche i saluti e i ringraziamenti del Questore, dei Funzionari e di tutto il Personale della Questura di Pordenone.