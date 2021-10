La Polizia locale di Ronchi dei Legionari 'dà i numeri'

Attività sempre più intensa in tutti i settori. Un'azione più massiccia sul territorio e, di conseguenza, numeri sull'attività che sono più importanti rispetto al passato.

Sono quelli che, a Ronchi dei Legionari, riassumono l'attività della Polizia locale nei primi nove mesi dell'anno. Non si tratta solo di far rispettare le norme del codice della strada. Anche se, nel periodo preso in esame, la realtà guidata dal commissario capo, Paola Trinco, ha comminato ben 1.158 sanzioni. Erano state 1.050 in tutto il 2020.

A queste, poi, vanno aggiunti 13 verbali per il mancato rispetto dei regolamenti comunali, contro i 21 di tutto l'anno passato. Anche il Covid ci ha messo del suo e la Polizia locale ha staccato 12 verbali per il mancato rispetto delle norme. Importante, ancora una volta, l'attività messa in campo sul fronte ambientale, con 185 sopralluoghi, un numero ben più ampio di quello del 2020, con 37 interventi per l'abbandono dei rifiuti o per le aree in stato di degrado.

Sempre da gennaio a settembre la Polizia locale ronchese ha svolto 547 accertamenti anagrafici (787 nel 2020), ha messo in campo 46 atti di carattere economico e finanziario, ha notificato 14 notizie di reato ed ha emesso 62 ordinanze relative al codice della strada, contro le 61 del 2020. Sono state 45 le cessioni di fabbricato, 75 quelle di ospitalità, 20 le notifiche per conto della Procura o della Prefettura e 27 i procedimenti per oggetti smarriti o rinvenuti. Erano stati 15 lo scorso anno.

E sempre sul fronte dell'attività di Polizia stradale 30 sono state le attività di controllo con telelaser e autoscan, 35 le attività legate alla videosorveglianza del territorio, 5 gli incidenti stradali rilevati. Ai quali si aggiunge l'assistenza a 22 tra funerali e processioni e 4 a manifestazioni varie.

“Un attività importante e, voglio dire, messa in campo con professionalità e competenza. L'amministrazione comunale – ha commentato l'assessore, Roberto Fontanot – ha investito molto sulla Polizia locale, con mezzi e dotazioni e anche implementando, solo in parte, l'organico. I risultati si vedono e non si tratta di analizzare solo il numero delle contravvenzioni. Quello che salta all'occhio è la presenza sul territorio ed il rapporto con i cittadini, fatto di collaborazione, di disponibilità e, quando serve, di inflessibilità contro i trasgressori”.