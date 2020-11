La Polizia locale di Udine approda su Facebook

Da quale giorno è stata creata la pagina Facebook della Polizia Locale di Udine. L’indirizzo è Agente Lio @polizialocaleudine, dove Lio sta ovviamente per Lionello, nome della Loggia affacciata su piazza Libertà e simbolo della nostra città.



“Con questa iniziativa - ha commentato l’Assessore alla sicurezza Alessandro Ciani - abbiamo voluto fornire alla cittadinanza uno strumento comodo e facile da utilizzare per essere costantemente aggiornati sulle tante attività e operazioni che i nostri agenti svolgono quotidianamente. Desidero ringraziare, a questo proposito, il Comandante Eros Del Longo per la disponibilità e l’Ispettore Capo Roberto Clocchiatti e il Commissario Aggiunto Daniela Rotolo che, nonostante i molti impegni, si sono messi a disposizione nella gestione dei contenuti e invito tutti i cittadini a cogliere l’opportunità di essere sempre informati su quello che succede in città mettendo il like alla pagina”.



Denunce o esposti non possono essere postati su questa pagina Facebook. Per emergenze con carattere di urgenza i numeri rimangono lo 0432/1273333, il numero unico NUE 112 o l’ufficio di polizia più vicino. Per segnalazioni non urgenti, scrivere alla mail urppolizialocale@comune.udine.it o alla PEC istituzionale protocollo@pec.comune.udine.it.