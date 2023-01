La presenza dei Vigili del fuoco a Eyof Fvg

Dal 21 al 28 gennaio, si è svolto il XVI Festival Olimpico Invernale della Gioventù Europea: otto giorni di gare per promettenti giovani atleti europei che si sono sfidati nel territorio del Friuli Venezia Giulia e anche nelle vicine Austria (Spittal) e Slovenia (Planica).

I Vigili del fuoco hanno contribuito al dispositivo di sicurezza, mettendo a disposizione dell’organizzazione i presidi di soccorso in dotazione e 25 tecnici Speleo Alpino Fluviale specializzati nel soccorso su neve e ghiaccio dei comandi di Pordenone e Udine che hanno operato, per tutta la durata della manifestazione, in collaborazione con gli altri enti deputati al soccorso.

In collaborazione con il personale degli altri enti presenti alla manifestazione i pompieri hanno operato sui campi di gara di Forni Avoltri, Forni di Sopra, Zoncolan e Piancavallo.

Nella località avianese, i Vigili del fuoco assieme al personale sanitario e a quello del Soccorso Alpino, hanno eseguito due interventi ad altrettanti atleti che, caduti in pista, sono stati soccorsi sistemati nell’apposita barella e trasportati fino alle ambulanze.