La Pro loco Bressa in festa

Dopo il lungo fermo delle attività a causa della pandemia, la Pro loco Bressa , prova a ripartire. Si comincerà sabato 24 luglio con l’apprezzata “Bresse in musiche e ator pai trois dai cjamps e de Storie” giunta alla 5° edizione. Un pomeriggio all’insegna della natura con una camminata alla scoperta delle piante e del territorio da Bressa arrivando al biotopo dei prati del Lavia e dintorni fino Comune di Pasian di Prato accompagnati da Alberto Candolini, biologo e guida naturalistica, esperto molto noto e apprezzato per la sua conoscenza ed esperienza.

Ci sarà anche la “Merenda friulana” sul prato e la camminata è adatta a tutte le età, con una durata di circa 2 ore, sono però consigliati scarpe e vestiario appropriati per la possibile erba alta.



L’incontro dei partecipanti per la passeggiata è previsto per le ore 17.00 presso l’ Ex scuola elementare di Bressa, in Via Principe di Piemonte 91, dove poi si rientrerà e lì alle ore 20.00 circa e la serata si completerà con l’occasione conviviale della cena “Il bon dal ôrt” completa da antipasto al caffè! Questa sarà la prima di una serie di cene a tema previste entro l’autunno, in attesa di poter proporre nel 2022 la nota e apprezzata manifestazione “Alla riscoperta della civiltà contadina” purtroppo penalizzata anche quest’anno dalla difficile situazione pandemica.



Gli orari, escluso quello di partenza, si intendono indicativiE prevista una quota di compartecipazione di 20 euro per gli adulti e 10 euro per bambini fino a 12 anni. L’iscrizione si farà alla partenza ma è obbligatoria la prenotazione fino ad esaurimento posti entro lunedì 19 luglio anche per chi volesse solo la cena. Scrivere prolocobressa.amministrazione@gmail.com, oppure telefonare o inviare sms o whatsapp a Gabriele 349 7731369.In caso di maltempo la passeggiata potrebbe essere cancellata ma il resto del programma resterà invariato.Sarà parte dell’evento anche la serata musicale che si terrà invece Sabato 21 agosto con la Rassegna “We Will Rock & Blues” con gruppi giovanili e ospiti di livello anch’essa presso l’Area festeggiamenti dell’ex scuola elementare di BressaTutte le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa di sicurezza per il COVID 19 si richiede di presentarsi forniti di mascherina adeguataInformazioni ulteriori suwww.facebook.com/PLBressa