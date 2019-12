La Pro Loco di Pasian di Prato compie 25 anni

La Pro Loco di Pasian di Prato sta per spegnere le sue prime 25 candeline. Lo farà sabato 21 dicembre, alle 20.30, quando l’auditorium comunale “E. Venier” di Pasian di Prato ospiterà la serata di spettacolo e amarcord intitolata proprio «Buon compleanno Pro Loco!».

«Io non ero presente, in quel dicembre del 1994 – afferma il presidente del sodalizio, Enrico Rosso –, ma l’entusiasmo raccontato dai soci fondatori si respira ancora oggi tra i volontari. Non a caso, il motto della Pro Loco di Pasian di Prato è “insieme per progredire”. E in questi anni, di iniziative e progressi ne abbiamo fatti parecchi».

Sarà, dunque, una serata all’insegna della storia e degli aneddoti, ricordando in particolare il compianto Mauro Degano – primo presidente della Pro Loco pasianese – e il suo successore Gianpietro Del Torre.

La serata, che si pone nel contesto della più ampia kermesse natalizia «Presepi in piazza 2019», sarà allietata dai pregevoli innesti musicali a cura del coro NuVoices Project, diretto da Rudy Fantin. Presentatore e animatore dell’appuntamento sarà il poliedrico Claudio Moretti.

La serata del venticinquesimo sarà trasmessa in diretta su Telefriuli. «Alla festa ci piacerebbe rivedere tutti i soci che in questi anni si sono avvicendati nel volontariato in Pro Loco – conclude Rosso –, ma anche chi ha a cuore la vivacità di questo paese, Pasian di Prato, e chi ci è venuto ad abitare più di recente. Camminiamo insieme per progredire, appunto, nelle relazioni e nel volontariato. Entrambe cose di cui oggi c’è grande bisogno».