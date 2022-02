La Pro Loco di Ronchi dei Legionari apre a nuovi soci

E' stata convocata per le 18.30 di venerdì 4 marzo, nella sala convegni della chiesa di Maria Madre, l'assemblea generale della Pro Loco di Ronchi dei Legionari. Ma la possibilità di presentare il proprio nominativo è avviata. La sede di via Roma è aperta il mercoledì ed il sabato, dalle 9 alle 12. All'ordine del giorno, dopo le formalità di rito con la nomina del presidente e del segretario dell'assemblea, l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 e del preventivo per il 2022.

Alessandra Marocco illustrerà la relazione del collegio dei revisori dei conti, mentre la presidente, Maria Patrizia Pallaro, quella relativa all'attività svolta ed ai programmi futuri. Si voterà, quindi, per l'elezione del nuovo consiglio direttivo e dei collegi dei revisori dei conti e dei probiviri, mentre la proclamazione degli eletti avverrà subito dopo la chiusura delle urne.

Potranno votare tutti i soci in regola con il canone associativo che, va detto, potrà essere rinnovato anche prima dell'avvio dei lavori. Proprio per questo motivo viene lanciato un appello affinché i ronchesi si facciano soci e possano contribuire alla nuova rinascita dello storico sodalizio cittadino.

L'associazione nasce nel lontano 1967 con l’apporto delle associazioni e dei cittadini, oltre che all’impegno dell’amministrazione comunale e dell’allora sindaco, Umberto Blasutti, che, il 20 dicembre 1967, nel corso di un'assemblea affidata alla presidenza di Augusto Agostinelli con segretario Mario Furlan (Boro), mette all’approvazione lo statuto dell’associazione. Il 28 aprile del 1968 viene redatto dal notaio Scampicchio, l’atto costitutivo con l’avvallo di quindici soci fondatori. Era l'anno del millenario della città, quel 1967 quando venne fondata la Pro Loco e primo presidente fu Mario Furlan, personaggio molto conosciuto in città e padre di quel Tazio che è stato presidente dell'As Ronchi calcio.