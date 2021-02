La Pro Loco di Ronchi riapre al pubblico

Anche la sede della Pro Loco di Ronchi dei Legionari riapre al pubblico. Una tappa importante per il sodalizio della presidente Maria Patrizia Pallaro, in carica dal gennaio del 2019.

Pallaro pensa al rilancio dell'associazione, a nuove iniziative e, con forza, chiama a raccolta i soci, per il rinnovo o per la prima adesione, per dare nuova linfa a un'associazione che deve essere un punto di riferimento per la comunità.

La sede di via Roma è aperta il mercoledì e il sabato, dalle 9 alle 12. Ad affiancare la nuova presidente c'è Renzo Bidut, nuovo vicepresidente, il segretario, Enzo Bove, il tesoriere, Aldo Stefanich e i consiglieri Luciano Benes e David Cusimano. Alessandra Marocco guida il collegio dei revisori dei conti, mentre quello dei probiviri è formato da Fiorenzo Boscarol ed Ervino Glereani.