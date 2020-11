La Pro Loco Fogliano Redipuglia: 15mila euro per nuovi progetti

La Pro Loco Fogliano Redipuglia continua a raccogliere successi e guarda alle prossime iniziative culturali. Di fatto il sodalizio è risultato vincitore dell’ultimo bando educativo-didattico promosso dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia. La Pro Loco si è aggiudicata ben 15mila euro per la realizzazione di una serie di iniziative ricercate e di ottimo calibro, riconosciuto evidentemente anche dai vertici regionali.



La Regione, infatti, promuove la valorizzazione e la conoscenza del patrimonio immateriale storico ed etnografico del Friuli Venezia Giulia e delle aree contermini con la legge 16 del 2014: in questo contesto ha approvato l’avviso per progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole volti a favorire la conoscenza e l'approfondimento della storia attraverso la voce e i testi di scrittori e poeti che ne hanno raccontato gli accadimenti anche alla luce della suggestione: “Vivere in tempi interessanti”.





Il Progetto della Pro Loco Fogliano Redipuglia, dal titolo “Dal passo alla Parola: narrare il territorio ha come obiettivo primario educare i giovani all’analisi critica dei fatti storici per riflettere sulla contingenza. “Per fare ciò utilizzeremo l’educazione non-formale basata su laboratori creativi e narrazioni legate allo story-living”, precisa il presidente del sodalizio, Carlo Forte. “Racconteremo della storia travagliata del nostro territorio e del confine orientale durante la prima metà del ‘900, focalizzandoci sulla Prima Guerra Mondiale, un fatto storico lontano nel tempo ma che ha lasciato significative tracce ancora visibili e che è ancora legato a una narrazione familiare, ovvero i nonni raccontano dei propri nonni, un "tempo interessante" che all'indomani della pandemia COVID-19 possiamo leggere con una diversa sensibilità. Sempre la narrazione di quel periodo ci aiuterà a renderli consapevoli del ricco retroterra che ha concorso a delineare l’identità culturale del loro territorio. Racconteremo la guerra - le cause, gli avvenimenti e le conseguenze - per educare alla Pace e promuovere la cultura della solidarietà e del dialogo. A questo fine analizzeremo materiale e fonti provenienti da ambedue i lati del fronte”.Il progetto verrà calibrato su tre diverse fasce d’età, classi quinte delle primarie, seconde e terze delle secondarie di primo grado con i gruppi parrocchiali e, infine, le classi quarte delle secondarie di secondo grado.Dal Monte San Michele con l’escursione “Matita e Scarponcini” sui passi di Ungharetti e di Alie Schalek, accompagnati dall’esperta Grande Guerra Elisa de Zan. A interagire con i ragazzi saranno anche rievocatori in uniforme storica. Quindi l’illustratore e fumettista Andrea Zardini terrà un laboratorio sul raccontare la storia attraverso le immagini partendo dalle emozioni, credo un’opera che sarà poi parte dell’allestimento del Museo Multimediale della Prima Guerra Mondiale di Redipuglia.Il secondo filone seguirà “Vita di Talpe: Stuparich e il Parco Tematico della Grande Guerra di Monfalcone” con l’esperto Roberto Todero dove i ragazzi seguiranno gli appunti dell’irredentista triestino.Quindi il terzo filone con “Territorio senza terra – Raccontare il territorio anche quando il territorio è chiuso o precluso”, partendo dalla chiesa di Santa Maria in Monte i ragazzi seguiranno lo storico Ivan Portelli e l’Associazione Culturale Bisiaca nell’analizzare la figura di Carlo Luigi Bozzi, poeta, giornalista e storico che visse la Prima Guerra Mondiale lontano dalla terra d’origine, arrivando a Wagna come insegnante e diventando direttore del giornale di campo, finendo con il dopoguerra e la ricostruzione, la crisi economica e politica e la pandemia di Spagnola.Infine due altre iniziative “Sul tic e sul tac” nel Museo all’aperto della Dolina del XV Bersagliere con l’orienteering guidato dal formatore Stefano Minisini e “Clessidra di voci”, laboratorio di Chalk Pavement Art, dove i ragazzi, ispirati dalle attività di progetto, lasceranno nei comuni coinvolti le frasi e le immagini che più li avranno colpiti.“Rielaborando proposte del progetto didattico di condivisione delle buone prassi del MIUR “Avanguardie Educative” e le linee guida PromoturismoFVG utilizzeremo lo storyliving per guidare i ragazzi – conclude Forte - lungo il percorso storico in cui vivranno l’esperienza dei luoghi dove la storia è stata vissuta interagendo con i suoi protagonisti, rievocatori ma anche storici, che li coinvolgeranno direttamente nell’esperienza e saranno strumenti di diffusione dei messaggi di pace e fratellanza che vogliamo trasmettere.