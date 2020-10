La Pro Loco Pordenone annulla tutti gli eventi

Il Consiglio della Pro Loco Pordenone riunitosi il 20 ottobre, presieduto dal Presidente Gianfranco Tonus, viste le norme del DPCM del 18 ottobre, ha deciso con grande rammarico di annullare le prossime manifestazioni in programma: il mercatino dell’usato “La Soffitta in Piazza e L’Angolo del Libro Usato” previsto per domenica 25 ottobre in Piazza Risorgimento e zone limitrofe unitamente alla manifestazione “L’Estate di San Martino” di sabato 7 e domenica 8 novembre in Piazza XX Settembre.

La decisione è stata presa di comune accordo con i professionisti che aiutano l'associazione con la predisposizione delle misure di sicurezza. Purtroppo si è dovuto comunicare dell’annullamento agli iscritti ai mercatini dell’usato, agli hobbisti, alle aziende agricole e ai gruppi musicali con le quali si erano già presi i contatti per la manifestazione di San Martino. La Pro Loco Pordenone esprime comunque la volontà di continuare a collaborare in futuro. Nella stessa riunione si è deciso di organizzare la Mostra dei Presepi Artigianali che si terrà a partire dal mese di dicembre (fino a gennaio 2021) nelle sale del Museo Civico di Storia Naturale situato in Piazza della Motta e di presentare il calendario 2021 con le cartoline della Pordenone del ‘900. La Pro Loco Pordenone si augura di poter riprendere presto con le proprie attività.