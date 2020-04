La Pro Praturlone dona 250 confezioni di mascherine

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile, nella giornata di ieri, ha iniziato a distribuire 250 confezioni contenenti 2 mascherine ciascuna alle famiglie residenti a Praturlone.



Si tratta di una iniziativa della Pro Praturlone che ha voluto inviare alle famiglie anche un messaggio di auguri pasquali. Un gesto che testimonia la sensibilità e vicinanza della pro loco alla sua comunità.



Da parte dell'amministrazione comunale di Fiume Veneto va un plauso all'iniziativa della Pro Praturlone e alle persone che si sono prodigate per confezionare le mascherine.



Siamo orgogliosi delle tante realtà associative e dei singoli cittadini che in queste settimane si sono proposti sia per donazioni che per supporto fattivo a vario titolo.