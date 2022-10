La Protezione civile di Ronchi apre la sua sede

In occasione della settimana della Protezione civile 'Io non rischio', il gruppo di Ronchi dei Legionari organizza, per sabato 15 ottobre, una giornata di incontro tra popolazione e volontari.

In questa occasione sarà possibile visitare, accompagnati dai volontari, la sede di via Gambarare, conoscere le attrezzature e gli automezzi in dotazione al gruppo comunale.

L'iniziativa “sede aperta” si svilupperà dalle 10 alle 17. Dal 2019 il coordinatore è Michele Micheluzzi. Ad affiancare Micheluzzi ci sono, in qualità di capisquadra, Angela Moretto per il settore tecnico logistico e Graziano Galopin per l'antincendio boschivo.

Vicecapisquadra sono Matteo Vidali e Massimo Sartori (tecnico logistico) e Claudio Serafin (antincendio). Il settore formazione è seguito da Costanza Savarin, mediatore tecnologico, mentre la parte web è svolta dal responsabile, Matteo Vidali e dall'addetto al registro tecnologico, Dario Driussi. Il coordinatore ha la responsabilità operativa del gruppo durante le attività, ma anche della concreta realizzazione, in accordo con il sindaco o suo delegato, delle attività svolte dal gruppo comunale, dei rapporti operativi con la Protezione civile regionale per la gestione dei volontari, anche negli interventi operativi.

I capisquadra svolgono un ruolo determinante nell’organizzazione della vita del gruppo ed hanno la diretta responsabilità sul buon utilizzo dell'attrezzatura di squadra avuta in dotazione. Quello della sezione tecnico-logistica, ha la funzione di vicecoordinatore in caso di assenza o impedimento del coordinatore, mentre quello dell'antincendio boschivo ha la funzione di referente nei confronti del direttore operazioni soccorso. I vicecapi squadra collaborano con i caposquadra alla gestione delle attività delle rispettive squadre. In assenza del caposquadra assumono le sue incombenze e coordinano le attività svolte dai volontari delle squadre.