La Protezione civile di Ronchis consegna i libri agli studenti

Ieri, i ragazzi della Protezione civile di Ronchis hanno ritirato al Liceo Marco Belli di Portogruaro i libri degli studenti residenti nella Bassa friulana che purtroppo non potevano raggiungere la scuola a causa della chiusura delle regioni. Con il passare del tempo e l'avvicinamento della fine dell'anno scolastico, la necessità di avere i libri diventava sempre maggiore, soprattutto per i ragazzi di quinta che, a breve, dovranno sostenere l'esame di maturità.

La disponibilità del Sindaco Manfredi Michelutto e dei ragazzi della Protezione civile hanno fatto sì che ci fosse il ritiro dei libri ieri mattina e nel pomeriggio, insieme al rappresentante d'istituto Giuseppe Di Leo, nella sede della Protezione civile c'è stata la consegna, nel massimo rispetto delle norme di sicurezza. Grazie a loro molti studenti potranno concludere l'anno in maniera migliore, potendo studiare sui libri, e alcuni di loro potranno affrontare l'esame in modo più sereno.

Anche il vicepresidente Riccardo Riccardi ha voluto ringraziare il Gruppo locale per l'attività svolta a favore degli studenti della Bassa. Gratitudine anche da parte del Liceo Belli "per questo gesto di estrema importanza, specie in questo periodo. Ci fa capire quanto sia importante creare una rete di collaborazione con un unico obiettivo: riuscire a risolvere i piccoli problemi affinché la vita quotidiana, per quanto possibile, possa svolgersi al meglio".