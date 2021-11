La Questura di Udine ricorda i suoi caduti

Martedì 2 novembre, giornata dedicata ai Defunti, saranno resi gli onori ai Caduti della Polizia di Stato di Udine, con la deposizione alle 9.45 dei mazzi di fiori in viale Ungheria, sulla lapide che ricorda i tre poliziotti uccisi nella strage del 23 dicembre 1998, e in piazzale D’Annunzio, al Monumento dedicato ai Caduti.

Alla commemorazione, che terminerà con la Santa Messa officiata alle 10 dal Cappellano della Polizia di Stato, don Olivo Bottos, nella chiesa dedicata alla “Beata Vergine del Carmine” in Via Aquileia, saranno presenti le Autorità civili e militari, che, come ogni anno, partecipano unitamente alla Polizia di Stato al ricordo dei Poliziotti Caduti.

Il Questore di Udine e il Presidente della Sezione di Udine dell’Associazione Nazionale Polizia di Stato anticiperanno le celebrazioni con un momento di raccoglimento nella sede della Questura e presso il Monumento innalzato in onore ai Caduti nella strage del 1998, nel giardino adiacente al Tribunale.