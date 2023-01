La Questura di Udine saluta Mara Lessio e Lorena Colosetti

Venerdì 20 genaio, il Questore Alfredo D'Agostino e tutti colleghi della Polizia di Stato di Udine hanno salutato il Commissario Capo Mara Lessio e il Commissario Lorena Colosetti, andate in pensione dopo più di 35 anni al servizio dei cittadini.

Lessio, arruolatasi nella Polizia di Stato nel 1987, dopo quattro anni alla Questura di Trieste, nello specifico al Commissariato di Muggia e alla Digos, è stata assegnata alla Questura udinese nel 1993: qui, nelle vesti di agente, ispettore e funzionario, all’Ufficio Minori prima, poi come funzionario addetto della Divisione Anticrimine, si è dedicata alla tutela dei minori e delle altre categorie di vittime vulnerabili, coordinando, tra l’altro, nel corso degli anni, il gruppo di poliziotti impegnati nelle scuole di ogni ordine e grado, associazioni e parrocchie nelle campagne di prevenzione e sensibilizzazione sui temi della legalità in generale e della tutela e rispetto delle donne in particolare.

Con lei ha collaborato per anni anche Lorena Colosetti, arruolatasi nel 1986, in servizio alla Questura di Udine dal 1996, dopo alcuni anni trascorsi nella specialità della Polizia Stradale; in Questura il commissario ha prestato servizio all’Ufficio Minori e alla Squadra Mobile, nella II Sezione, della quale era divenuta responsabile, che persegue i reati contro la persona, tra cui tutti quelli afferenti il Codice Rosso.

Centinaia le donne e ragazze che hanno potuto contare sull’attenzione, la sensibilità e le competenze professionali delle due funzionarie, alle quali il Questore D'Agostino, e con lui tutti colleghi, ha voluto esprimere il proprio ringraziamento e i migliori auguri per un nuovo periodo ricco di soddisfazioni e gioie.