La raccolta fondi 'Gli ammalati non dimenticano' a 5.700 euro

Una breve cerimonia, nel rispetto delle normative sanitarie, ha permesso oggi la consegna all’Ospedale di Palmanova di 26 televisori da 32 pollici frutto della raccolta fondi “Gli ammalati non dimenticano” promossa dal Gruppo Marciatori dei Donatori di Sangue di Campolongo Tapogliano. Il totale raccolto, pari a 5.700 euro, ha permesso infatti di acquistare questi schermi che verranno messi a disposizione anche dei pazienti del reparto di Terapia Intensiva in modo da alleviare la solitudine derivata da tanti giorni di forzato isolamento sociale.



Alla consegna erano presenti, oltre a Giovanni Branco Peric, Presidente dei Donatori di Sangue di Campolongo Tapogliano, e a Fabiano Tomasin, Presidente del relativo Gruppo Sportivo Donatori Sangue, anche i Sindaci di Palmanova Francesco Martines e di Campolongo Tapogliano Alberto Urban. Ad accoglierli Massimo Braganti, Direttore Generale ASUFC, Claudia Giuliani, Direttore del Presidio Ospedaliero Palmanova-Latisana, e Mara Pellizzari, Direttore del Servizio infermieristico dell’Area Bassa Friulana.



I due rappresentanti del: “La raccolta fondi è stata realizzata grazie all’aiuto di tantissime persone che generosamente hanno voluto contribuire. Come Associazione abbiamo donato 1.500 euro, altri sono arrivati dai ricavi del presepe organizzato a Natale e da privati cittadini. Partecipiamo siamo alla 24h di Buttrio che alla staffetta Telethon, contribuendo alla raccolta fondi. Abbiamo anche organizzato una gara di corsa a distanza, per solidarietà, ognuno nella sua abitazione, collegati in videoconferenza”.“Una grande generosità e un grande impegno del Gruppo di cui mi onoro di far parte, come semplice socio e sportivo. Tutto il territorio, da Palmanova a Campolongo Tapogliano fino a tutta la Bassa Friulana si è mobilitata in una grande gara di solidarietà a favore del suo Ospedale. Una dimostrazione concreta, dopo molte battaglia, di quanto la gente ami il suo Ospedale e voglia che rimanga un fermo punto di riferimento per tutto il territorio”, aggiunge Francesco Martines, Sindaco di Palmanova.Il sindaco di Campolongo Tapogliano: “Siamo orgogliosi del lavoro che questo Gruppo svolge nel comune e per i paesi vicini. Sono costantemente impegnati nel cercare di aiutare gli altri, con il dono del sangue ma anche con iniziative benefiche a cui aderiscono o che organizzano. Invitiamo tutti a dare una mano a chi ha bisogno, ad impegnarsi per fare del bene agli altri”.Dai dirigenti e operatori dell’Ospedale un ringraziamento per la donazione: “Stiamo ricevendo molti aiuti, il virus della generosità è contaggioso, per fortuna. Con questa e le tante testimonianze di solidarietà arrivate, cerchiamo di dare risposte ai bisogni dei pazienti, sia sanitari che psicologici”.E aggiunge, Direttore Generale ASUFC: “Queste donazioni e le varie raccolte fondi attivate servono a potenzionare tutte le realtà dell’Ospedale. Voglio ringraziare ancora gli operatori sanitari ad ogni livello che sono in prima fila in queste emergenza. Queste televisioni aiuteranno i pazienti, dando loro una visione sul mondo esterno, facendoli sentire sicuramente più sollevati e meno soli”.