La Rai in prima linea per fare Scuola agli studenti

Si fa un gran parlare di DAD, acronimo di Didattica a distanza, un concetto 'nuovo' reso indispensabile dall'emergenza Coronavirus che ha costretto il governo a chiudere le scuole. Chi ha figli in età scolare è piombato, di colpo, in un mondo nuovo, inesplorato, ma forse soprattutto mai sperimentato, assieme a insegnati, dirigenti scolastici e studenti. Un ciclone ha stravolto il modello scolastico fino a oggi conosciuto e validato, mettendo a dura prova le famiglie ma anche le scuole, costrette a fare i conti con l'analfabetismo digitale, la mancanza di supporti tecnologici per tutti, per non parlare delle connessioni Internet e della necessità di un uso massiccio di stampati per fotocopiare compiti e lezioni. Ne è nata una Babele di percorsi che dovranno via via se non uniformarsi quantomeno affinarsi ed essere collaudati in questi due mesi di scuola a distanza che abbiamo all'orizzonte prima di concludere ufficialmente l'anno scolastico. Se poi mettiamo sul piatto anche il probabile rinvio del rientro in classe ed eventuali stop durante l'anno scolastico 2020/2021, dovuti a eventuali nuovi picchi di contagi da Coronavirus, capite bene che la didattica a distanza non può e non deve essere una soluzione tampone temporanea, destinata a morire sul nascere. Al contrario va implementata, affinata e collaudata per affrontare eventuali nuove emergenze.



Per i singoli istituti scolastici, però,per essere efficiente e dare a tutti gli studenti le giuste opportunità di formazione., 'mamma Rai', come fece negli anni del boom economico, torna a indossare le vesti di maestra e accetta la sfida, contribuendo attivamente alla Didattica a distanza.che proprio in virtù di questo suo passato dedicato alla formazione può contare su un archivio video che in questo momento si rivelerà prezioso, soprattutto perché affiancato a nuovi contributi.Il tutto sarà possibile grazie a un, riservato a tutte le fasce d'età.La Rai, attraverso iUna collaborazione che dovrà affinarsi via via e ha l'La ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ha ringraziato per la collaborazione "la Rai e tanti intellettuali e divulgatori che daranno il loro contributo. Fra questi, ad esempio,e molti altri. Insieme possiamo fare davvero tanto per le famiglie e per i ragazzi”.Su, per bambini e ragazzi delle primarie e delle secondarie di primo grado. “La Banda dei FuoriClasse”, andrà in onda dal 20 aprile dal lunedì al venerdì, a partire dalle 9.15 alle 12.15. Tre ore di programma tra lezioni, video, videoconferenze con esperti per affrontare tutte le materie curricolari., invece, già dal 9 marzo ha inserito nel palinsesto, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14, con replica al pomeriggio. Da metà aprile si aggiungeranno le nuove lezioni realizzate direttamente da docenti e insegnanti indicati dal Ministero dell’Istruzione, ma anche da docenti universitari, accademici della Crusca e dell’Accademia Nazionale dei Lincei per aiutare gli studenti a prepararsi per l’Esame di Stato., che quest'anno si svolgerà senza scritti e la sola prova orale, dal 27 aprile, dal lunedì al venerdì alle 10 e alle 15, potrà seguire, due lezioni di 30 minuti tenute da docenti universitari, Accademici della Crusca e Accademici dei Lincei per aiutare gli studenti ad affrontare la prova di maturità.Poi c'ècon video, documentari, cartoni animati educativi, film e inchieste dedicati ai diversi cicli scolastici, dalla scuola dell'infanzia alle superiori, e a tutte le materie., invece, proporrà cartoni animati in inglese, canzoni e programmi educativi. Sarà anche dedicato spazio a bellissimi documentari per far scoprire ai bambini il mondo degli uccelli, dei mammiferi, dei pesci e di tutti gli esseri del mondo animale e vegetale che abitano il pianeta.Alle scuole superiori sono invece dedicate tantissime: letteratura, storia, scienze, scienze umane, geografia, musica e inglese.