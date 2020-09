La Regione sostiene il mercato del mattone

L’edilizia è un settore chiave per l’economia. È una verità arcinota, confermata anche dal numero e dalla consistenza dei bonus che negli ultimi anni hanno agevolato il settore, soprattutto per quello che riguarda i privati.

La Regione Fvg, che l’anno scorso era intervenuta con una modifica del Piano casa risalente al 2009 tra le “Misure urgenti per il recupero della competitività regionale” e che sta implementando la legge di riforma delle Ater datata 2016, ha monitorato la situazione dell’edilizia privata nel triennio 2016-2019 e ne ha tratto interessanti informazioni per una pianificazione che riguardi i prossimi 3 anni.

Per i friulani con il ‘mal dal modon’ e quindi per chi governa il territorio, un obiettivo primario resta sostenere l’accesso a un alloggio adeguato, in locazione o in proprietà come prima casa. Particolare attenzione è riservata alle fasce deboli della popolazione, mediante l’aumento dell’offerta di alloggi da destinarsi a prima casa e da realizzarsi nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati.



Da subito va evidenziato il lavoro svolto dai Tavoli territoriali, che raccolgono attorno a sé i rappresentanti dei Comuni e delle parti sociali interessate al tema della casa a livello di ambiti sociosanitari, coincidenti con le Uti, hanno avuto un importante ruolo nel raccogliere le diverse esigenze abitative. Da questi lavori sono emerse negli anni le necessità specifiche con attenzione a quelle che le differenti aree esprimono in base alle peculiari caratteristiche socio-demografiche, economiche e urbanistiche.Elemento comune è quello di favorire gli interventi di recupero di immobili esistenti, anche se, soprattutto con riferimento alle proposte legate all’edilizia sovvenzionata delle Ater, emerge comunque la necessità di ulteriori alloggi per le fasce più deboli della popolazione.Interventi strutturali e di manutenzione straordinaria costituiscono sicuramente un potenziale mercato in grado di garantire il rilancio dell’edilizia regionale. Oltre alle positive ricadute di carattere economico, è evidente che la riqualificazione porta anche a un miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici con effetti positivi sull’ambiente e grandi risparmi nei consumi di combustibili fossili a vantaggio di fonti rinnovabili.Da non trascurare anche la crescita di sicurezza (interventi di mitigazione del rischio sismico) e benessere complessivo per le famiglie, con spazi in cui vivere più ampi, salubri e meno rischiosi.Da queste analisi si ricavano le linee di indirizzo che guideranno le scelte fino al 2022: per l’anno in corso si punta a sostenere prevalentemente la domanda di edilizia agevolata (acquisto “prima casa”) e di edilizia convenzionata (acquisto da impresa), e contemporaneamente quella di sostegno alle locazioni per venire incontro alle urgenti necessità di liquidità finanziaria delle famiglie.Per i prossimi anni, la Regione intende comunque continuare a sostenere queste situazioni, anche se in modo inferiore agli ultimi anni, prevedendo per il 2021 una contrazione finanziaria conseguente all’invitabile rallentamento dell’economia.